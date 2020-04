¿Mala fama?: Danna Paola sería la “culpable” de la crisis entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel

Desde hace unas semanas se especula que Tini Stoessel y Sebastián Yatra no están viviendo el mejor momento en su relación, ya que ambos se encuentran separados debido a la cuarentena por Covid-19.

Es más, hace unos días, en un Instagram Live de Flor Vigna, la comunicadora le preguntó a la argentina si “¿sufriste mucho por amor?”, a lo que Valentina respondió un tanto descolocada y con una cara que dejaba en evidencia su malestar.

“¿Quién no sufrió por amor? Quizás con el que peor la pasás y más sufrís es con el que más terminás aprendiendo… A veces pasa eso”, sostuvo la joven.

Pese a que no aclaró si sigue con el colombiano o no, varios seguidores de la pareja aseguran que hay una tercera persona involucrada en la crisis de ambos cantantes, y sería nada más ni nada menos que Danna Paola.

Según aseguró el periodista Rodrigo Lussich en Intrusos de Argentina, Tini y Sebas ya no están juntos, y que la cantante mexicana sería la responsable del quiebre.

Esto, porque Yatra y la protagonista de Élite han compartido varios “likes” en redes sociales, y porque además protagonizaron una transmisión en vivo de Instagram hace algunos días, donde el colombiano le cantaba una canción desde su casa con guitarra en mano.

Es más, en 2019, Danna lanzó su disco SIE7E y en una de sus canciones, “Mala Fama”, hace referencia a los rumores de romances con distintos famosos que le atribuyeron durante su carrera, como por ejemplo, Ozuna, Maluma y el mismo Yatra.

“Que si me fui con Maluma, no. Dicen que Yatra y Ozuna no. Yo duermo sola en mi casa y no me preocupa mi mala fama”, dice parte del tema.

Ahora solo queda esperar que este triángulo amoroso se confirme o su aclare.