El complicado momento que atraviesa Fran Undurraga en México por el coronavirus

Francisca Undurraga confesó a La Cuarta que se encuentra muy complicada producto del coronavirus, ya que debido a la pandemia tuvo que quedarse en México, pese a que ella sólo quiere volver a Chile.

“Tenía regreso para el 18 de marzo. Dos días antes en Perú empieza a quedar la embarrada, policías en la calle, te dejaban salir solo para lo justo y necesario. Ya era casi una obligación la cuarentena. La poca gente que había en la calle llevaba mascarillas”, partió contando.

En esa línea, señaló que “igual fui al aeropuerto a las seis de la mañana. Había una fila gigante de inmigrantes que querían volver a sus países. Estaba en el lado de los chilenos, llegó el cónsul y ahí nos dijeron que todos los que figuraban en la lista del consulado podían viajar, y yo nunca me enteré de esa lista. Me acerqué y me dicen ‘lo siento, si tú no estás, no puedes irte’“.

“Yo dije ‘chuta, qué voy a hacer en Perú, no tengo casa, tendría que pagar un hotel’. Y justo un amigo mexicano con el que andaba me dijo ‘bueno, si no te puedes ir a Chile, te vas a México conmigo’. Ahí estuvimos batallando para comprar un pasaje a México, que lo vendieron carísimo. Estaba nerviosa, casi me ponía a llorar“, reveló.

Tras varios inconvenientes, Fran logró llegar a México y, una vez ahí, se percato que en el país no había ninguna protección contra el virus. “Vimos muy poca gente con mascarillas, no había protocolos. Pero con el pasar de los días la gente empezó a tomar conciencia, a quedarse en sus casas, muy pocos autos en las calles”, sentenció.