“El peor dolor que he sentido en mi vida”: Alison Mandel contó cómo vive la lactancia

Hasta que lo logré 💪 esta primeriza dando teta 🤱🏼 (ojalá me dure) Nunca me hubiese imaginado lo difícil que podía ser dar leche de hecho entre mis seguidoras y amigas el 95% ha sufrido. Había escuchado amigas que se rindieron a la semana o al mes y como no las pongo en duda en su maternidad ni siquiera les pregunté el por qué… ahora entiendo todo… yo leí, me asesore, entendí perfecto lo del acople, vi videos, tomé asesorías y aún así fue muy terrible y sin duda el peor dolor que he sentido en mi vida. Pasé noches llorando y sudando de dolor mientras tenía que amamantar igual, me puse las cremas caras y las baratas, puse las pechugas al sol, me saqué leche y se la di en mamadera y el dolor era una cosa horrenda igual y de pronto la cosa empezó a fluir la herida sano en un 50% con las extracciones de leche y mi amiga @marcebolivar me tiró por la reja una crema de mático de las que venden en la feria y fue santo remedio. Yo insistí en la lactancia solo por la contingencia mundial que hay, por el miedo que el relleno le caiga mal y tener que salir al doctor 🤷🏼‍♀️ pero en este proceso leí consejos como "Amor es dolor" "Aguanta aunque salga con sangre dale igual" "No te quejes que le estas traspasando amor a tu guagua" Yo no creo en esos consejos!!! No hay un premio por sufrir, no debes sufrir para amar. Tengo un consejo sin que me lo pidan 🤗 "Haz lo que puedas hacer amiga" si te duele y es insoportable no insistas, no llores ni visites el lado oscuro como yo, hazte feliz 😄 esas noches con mi guagua de días llorando arriba de él están lejos de generar un apego inigualable. Yo creo haberlo logrado ahora y me siento muy aliviada 😌 pero si no quieres atravesar ese bosque es que weona no lo hagas 🤚 Quiero agradecer a mis amigas por sus consejos 💜 sus experiencias, sus fracasos y virtudes, por liberarme de culpas y sus odas al relleno 🥰🤣 a mi vecina hermosa por dejarme matico en la reja, a mis primas por acompañarme virtualmente a las asesoras de lactancia por su sabiduría, a las matronas de la clínica por enseñarme con paciencia 🙏 Hoy amo y respeto más a las mujeres que me rodean. Ojalá instagram no censure mi teta gigante que nunca antes había tenido.