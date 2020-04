Marcelo Barticciotto no descartó seguir en la música: “Tengo un single para lanzar”

Comentada y destacada fue la participación del exjugador de fútbol, Marcelo Barticciotto, en la presentación de Pedro Ruminot en el Festival de Viña 2020.

En conversación con LUN, Barticciotto señaló que fue una linda experiencia subirse al escenario de la Quinta Vergara, y aseguró que tiene una canción lista para estrenarse. “Estaba muy ansioso, pero creo que salió bien. Fue una linda experiencia volver a la Quinta“, manifestó.

“Mira, con esto de la cuarentena he vuelto a componer. Hace rato que tengo un par de canciones, deben ser unas diez. Tengo un single para lanzar. Eso me tiene muy entusiasmado y nervioso a la vez. Hacía mucho tiempo que no agarraba la guitarra y ahora estoy a full”, afirmó el exjugador.

Finalmente, el argentino nacionalizado chileno admitió que no ha sido fácil este periodo de crisis sanitaria y que extraña a sus hijos. “Ellos viven en La Reina y los extraño mucho. Pero nos comunicamos constantemente con Lucas, Octavio y Bruno. Hacemos videoconferencias y hablamos a diario por WhatsApp. Es duro no poder estar con ellos“, sentenció.