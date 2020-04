El inesperado cruce entre Francisco Saavedra y Jared Leto

El animador nacional Francisco Saavedra tuvo un inesperado encuentro virtual con el actor y cantante estadounidense Jared Leto.

El hecho ocurrió cuando el vocalista de 30 Seconds to Mars realizaba una transmisión en vivo por Instagram.

En medio de esto, el intérprete del Guasón aceptó una solicitud para conectar con el conductor de Lugares que hablan de Canal 13.

Mientras “Pancho” se intentaba conectar, Leto preguntaba en inglés “Chile, te veo, ¿Francesco?, ¿Francisco o Francesco? No lo sé”, momento en el cual apareció el rostro del animador.

“Hi, my name is Francisco, from Chile (hola, mi nombre es Francisco, de Chile)”, expresó el animador.

De inmediato el norteamericano le consultó: “Francisco from Chile, ¿what are you doing there? (Francisco, de Chile, ¿qué haces ahí?)”.

Lamentablemente, luego de sólo 14 segundos, se cortó el encuentro debido a un problema de conexión.

Tras el suceso, Saavedra, a través de su cuenta de Twitter, le pidió a sus seguidores que le ayuden a conseguir una entrevista con Jared Leto.

Revisa aquí el momento: