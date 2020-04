“Nunca hay que escupir al cielo”: Paty Maldonado se refirió a la salida de Chiqui Aguayo de TVN

Luego de que se diera a conocer que Chiqui Aguayo fue desvinculada de TVN, Patricia Maldonado se refirió a su salida del canal en un nuevo capítulo de Las Indomables, su programa online.

En conversación con sus compañeras, Claudia Schmitd y Catalina Pulido, la opinóloga comentó “voy a agregar algo bien personal respecto a la salida de la señora Aguayo”.

“A mí tampoco me gusta cuando la gente es despedida de su trabajo, pero le voy a decir algo a ella, las vueltas de la vida a veces son tremendas. Cuando yo salí de Mega, ella fue la primera en jactarse y decir ‘qué bueno que salió’. Yo no me voy a alegrar que haya salido, yo debería contestarle igual: ‘qué bueno que la sacaron’“, agregó.

En esa línea, aseguró que “yo no voy a hacer esa ralea, a mí me enseñaron buenas costumbres en mi casa“.

“Una pena que la hayan despedido. Ahora, usted se da cuenta lo que significa cuando una persona es despedida o la sacan del medio, ¿se da cuenta? Que nunca hay que escupir al cielo, porque le cae en plena jeta”, remató.