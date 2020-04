Karol Lucero fue criticado por fotografiarse con filtro de Instagram que simula ser una mascarilla

Karol Lucero generó debate entre sus seguidores de Instagram luego de compartir una fotografía en la que explica que tuvo que interrumpir su cuarentena, dado que tenía que visitar al oftalmólogo.

Pese a que su salida se debía a un motivo médico, varios de sus fanáticos lo criticaron por la postal que subió, donde aparecía con un filtro de Instagram que simula una mascarilla.

Comentarios como “¿por qué no usas una mascarilla real? irresponsable?“; “mal ahí, figura pública con mascarilla de filtro y no de verdad, mal” y “tienes que usar mascarillas y solo andas con un filtro no das el ejemplo”, fueron los que el expokemón recibió.

Tras esto, el exchico Yingo decidió aclarar la situación, asegurando que “debajo del filtro mi mascarilla”.