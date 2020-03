Daniel Valenzuela y sus hijas se rebelan contra las clases online: “Las guías pueden esperar, la vida no”

View this post on Instagram

Hoy decidimos jugar un poco, soltar guías y tb celulares, jugar a la antigua, así como cuando yo gritaba "auto" en la calle jugando fútbol. Y les soy franco hoy no me importa mucho que ellas sepan el verbo to be, o que aprendan la tabla del 9, por decir algo, ya habrá tiempo para eso. Hoy quiero que sean conscientes del tiempo que vivimos, que es único, que disfruten los afectos que hoy tienen y que extrañen los abrazos que hoy no pueden dar. Hoy me importa que sean conscientes del porque Dios nos da este extraño respiro, que lo conversemos, que saquen sus conclusiones y que al final del día sean felices con lo que tienen, agradecidas, y mejores personas de lo que todos hemos sido hasta aquí. Las guías pueden esperar, la vida no. #MineducporfavorPARA