Carolina Soto compartió rutina de ejercicios desde su cuarentena y recibió cruel comentario

Efectos de la cuarentena! Entrenar para no volverme loca 🤪 entrenar y entrenar! Quédate en casa si puedes! Es una de las formas que tenemos para parar esto que no nos ganará! Esta semana también estaré subiendo videos cantando mi cancionero favorito 😍Un beso a todos!! 😘 #yomequedoencasa