El romántico mensaje de Juan Pablo Queraltó a Francisca Sfeir por su tercer aniversario

A través de sus redes sociales, Juan Pablo Queraltó le dedicó un romántico y emotivo mensaje de aniversario a Francisca Sfeir.

La querida pareja televisiva celebró este miércoles 25 de marzo su tercer aniversario de matrimonio. “Feliz aniversario mi amor!! Ya son 3 años juntos… pero son 7 desde que nos miramos por primera vez y encontramos en el otro ese algo que nos encanta! Ese algo que nos enamora! Ese algo que nos entretiene y nos hace estar cada vez más juntos”, partió escribiendo el comunicador.

Luego, agregó: “Te admiro como mujer! Te admiro como mamá! Te admiro como profesional. Me encanta ver como te preocupas de quienes lo necesitan! Me encanta ver esos ojos de amor cuando vez a nuestro hijo! Me encanta ver cómo te despiertas y cómo te duermes! Eres mi motor de vida! Eres mi todo“.

“La familia que hoy tenemos y que seguiremos teniendo, es nuestro mayor éxito… vamos por mas! Vamos por más abrazos. Por más besos! Por más amor por siempre!!”, finalizó la publicación, la cual estuvo acompañada con postales de ellos juntos.