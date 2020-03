Actitud de Betsy Camino con “Compadre Moncho” en MasterChef fue duramente criticada en redes sociales

Este domingo, se realizó la primera eliminación de MasterChef Chile, la cual dejó a Ledy Ossandón, más conocida como “Soa Ledy”, fuera del programa culinario de Canal 13.

Pese a que su salida causó revuelo entre los televidentes, esto no fue lo único que fue tema en redes sociales, pues varios usuarios criticaron duramente a Betsy Camino por su actitud con Adriano Castillo.

Esto, porque la cubana y “Compadre Moncho” formaron pareja para cocinar juntos en el primer duelo y así salvarse de la eliminación.

Sin embargo, durante la preparación de su plato, la modelo se mostró bastante irritada, según ella, porque el actor no sabía mucho de cocina.

Recordemos que anteriormente también había sido criticada por su comportamiento. Esa vez por cómo trató a Natalia Ducco. “No tengo puta idea de las cosas que estamos haciendo, por esto te estoy preguntando”, le dijo esa vez.

#EliminaciónCelebrity Choaaa, terrible atrevida la Betsy. Guapa, pero flaite. No se de donde saca tanta paciencia el compadre Moncho.

No me agradó nunca la Betsy, y ahora con su comentario sobre Adriano me cayó super mal, acaso ella cree que nunca va a envejecer. #Eliminacióncelebrity

— Camila (@camicastroza) March 16, 2020