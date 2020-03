Don Francisco confirmó la realización de la Teletón: “La haremos como un programa de TV en un solo lugar”

En un contacto para Bienvenidos directo desde su hogar, Don Francisco habló sobre el rápido avance del coronavirus en Chile y la realización de la Teletón, la cual está agendada para el 3 y 4 de abril.

En conversación con el matinal, el conductor aseguró que “la Teletón será dentro de 20 días, y sólo nos podemos imaginar cómo será esto (la emergencia) en ese tiempo. Yo creo que esto va a ser principalmente un programa de televisión y ya le hemos avisado a los artistas internacionales que no podemos recibirlos. Les agradecemos enormemente, pero las fronteras están cerradas“.

Además, aseguró que “la haremos como un programa de televisión en un solo lugar, porque tenemos la obligación de hacerla, porque nuestros recursos se terminan en abril y pareciera que esta emergencia nacional va a durar varios meses“.

En el despacho, el animador hizo un llamado a los chilenos para que solidaricen con la causa. “Tenemos que pedirle a todo Chile, que nos ha ayudado 40 años, que nos sigan ayudando”, expresó, para luego explicar que las donaciones se realizarán a través de transferencias o plataformas digitales.

“Han sido tan generosos los chilenos… hemos tenido muchas emergencias, y por eso tenemos más experiencias que otros países. ¿Cuántos aluviones, cuántos terremotos, cuántas cosas han pasado y nos hemos tenido que unir? Esta es una oportunidad para volver unirnos frente a esta emergencia, para tener menos casos, menos muerte. Hay que ser disciplinados”, sostuvo.

En esa línea, agregó que “yo siempre he visto que cuando hay una real emergencia en Chile, y lo he visto por 58 años, hemos podido contar con toda la gente. Aquí hay que entender que un virus como este no discrimina ni a ricos ni pobres, ni a la izquierda ni a la derecha. Este virus no tiene ojos, almas ni sentimientos y la única cura es mantener distancia y buscar la mejor forma de protegernos“.

“Seamos responsables, tomemos las medidas. A las empresas, a los patrones, denles todas las posibilidades a la gente de que vuelvan a sus casas, que los adultos mayores o personas que tengan algún tipo de enfermedad o dificultad puedan estar más cerca de los lugares de asistencia. Cuando esto crece, colapsa. Tratemos que no colapsen los centros de salud“, finalizó.