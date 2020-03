Miley Cyrus compartió “consejos” para la prevención del coronavirus con escenas de Hannah Montana

“Es increíblemente difícil tomar decisiones inteligentes mientras entra el pánico, pero hay que intentarlo. Todo lo malo se puede evitar si nos cuidamos unos a otros. Este es un buen momento para liderar”, agregó.

it’s incredibly difficult to make smart decisions while panicking , but think twice before following the fear and being inconsiderate. There is enough to go around if we take care of one another. This is a beautiful time to LEAD!

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) March 15, 2020