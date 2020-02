Fran Undurraga recuerda en qué estaba durante el terremoto con imagen irreconocible

View this post on Instagram

A 10 años del 27F aquí andaba yo (la del medio)trabajando de promotora para una conocida marca de cerveza en Santo Domingo. Cuando regresábamos a Viña el auto se comenzó a mover y pensé que el motor iba a explotar!! Pero era el terremoto más grande que había vivido! Corte de luz inmediato, piedras que caían a la carretera, gente colapsada! Yo solo quería llegar a casa y ver cómo estaba mi papá… fuera de mi edifico figuraban 2 árboles caídos y vidrios rotos, todos los adornos, televisores, etc de mi casa se vinieron abajo… pero papá estaba bien 👍. Estuve durmiendo 1 semana con ropa por si temblabas de nuevo… Y ustedes cómo pasaron el 27F? #10añosdel27f2010 PD: gracias a mi angelito de la guarda @mcrulovalpo2020 que me lleno hasta casa sana y salva en alquel entonces 💕