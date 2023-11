“Todavía es percibido como un país seguro”: Federación de Empresas de Turismo aclara que Chile no bajó en el ránking de Estados Unidos

En nuevo episodio de ADN Hoy, se entrevistó a Helen Kouyoumdjian, quien es presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo. A la lideresa gremial se le consultó acerca de la advertencia que hizo Estados Unidos a sus ciudadanos sobre la delincuencia en Valparaíso y Viña del Mar, como también sobre la respuesta que dio el alcalde Jorge Sharp ante esta.

Y es que, en un comunicado de Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Chile a sus ciudadanos, esta advirtió “sobre una creciente tendencia criminal en el área de Valparaíso y Viña del Mar“. Algo que no cayó bien al alcalde de la ciudad puerto, Jorge Sharp, quien en La Prueba de ADN respondió: “EE.UU. tiene también sus graves problemas de seguridad. En EE.UU. se tirotea de forma masiva a niños y a personas en lugares públicos, en centros comerciales, en escuelas“.

Al preguntársele sobre la respuesta del alcalde Jorge Sharp a la Embajada de Estados Unidos en Chile, la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo señaló que “reaccionar con una reacción como esa, no me parece lo más sabio. Aquí queremos que los turistas vengan de Estados Unidos a Chile, y tenemos que tener una postura más amigable. En ese sentido, reaccionar de esa manera, a mí parece que es dispararnos en los pies“.

Instó a llevar a cabo planes de acción

Tras ello, acerca de este mensaje que emitió Embajada de Estados Unidos para sus ciudadanos que vienen a Chile, Helen Kouyoumdjian sostuvo que son “muy importantes estas alertas que aparecen, porque los norteamericanos se rigen mucho por lo que dice la autoridad y las recomendaciones que hace. Sobre todo cuando uno va a ir a un destino a larga distancia, como es el caso de Chile”.

“Entonces, dicho eso, tenemos que observarlas, tener cuidado y reaccionar con planes de acción. Dar tranquilidad a la autoridad, no ir a decir que en Estados Unidos están las balaceras, entonces aquí acostumbrémonos a lo mismo. La verdad es que realmente me parece una pésima estrategia”, añadió.

Chile no ha empeorado en el ránking de seguridad de EE.UU.

Más adelante, la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo expuso la que habría sido la reacción ideal. “Lo importante es comunicar e invitar a las turistas norteamericanos que visiten nuestro país, pero haciéndolo con mucho cuidado, tomando las precauciones del caso. Ojalá, tomando tours organizados, contratar guías, tratar de hacer un turismo más en grupo, con ayuda. Y también estar observando, no hacer lo que haría en mi país, en el extranjero a veces la gente se relaja“, afirmó.

Finalmente, Helen Kouyoumdjian aclaró que Chile no bajó en el ránking de seguridad que tiene el gobierno de Estados Unidos para los demás países que son visitados por sus ciudadanos. “Quiero decir que Estados Unidos no ha cambiado, no hemos empeorado en la ránking. Esta alerta es más bien un mensaje. Y lo otro que quiero decir, es que cuando nosotros le preguntamos a los tours operadores, a los clientes afuera, que son los que compran los paquetes turísticos, Chile todavía es percibido como un país seguro“, explicó.

“Y es importante decirlo. Porque el día en que nosotros caigamos en el ránking, de frentón nos muevan hacia un ránking peor, volver a recuperarlo eso sí que toma años“, adicionó y cerró.