CPC proyecta que nuevo pacto fiscal no debería traer cambios tributarios: “No se ingresaría nada en el corto plazo”

Tras el fracaso de la reforma tributaria en la Cámara de Diputadas y Diputados, este lunes sería presentado el nuevo pacto fiscal por parte del ministro Mario Marcel.

Según trascendidos, la cartera dividiría esta iniciativa, buscando avanzar en las medidas contra la elusión y la evasión, las cuales parecieran tener mayor respaldo transversal, y dejando para 2024 todo lo que tiene que ver con un reajuste en la carga tributaria.

Sobre esto se refirió la economista, exministra de Energía y actual vicepresidenta de la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien en conversación con ADN Hoy indicó que “lo que nos adelantó el ministro Marcel es que hoy se anunciará un plan, y tengo la impresión de que todo el capítulo de reforma tributaria quedará postergado hasta marzo“.

“Creo que podrían venir anuncios en la línea que nosotros hemos tratado de promover desde el inicio”, agregó.

Además, la exsecretaria de Estado manifestó que “no sé si el ministro tratará de ingresar con un proyecto de evasión y elusión, donde él piensa que tiene mayor consenso, de lo cual yo tengo ciertas aprehensiones, y también algunas dudas sobre si esto es posible o no“.

No obstante, proyectó que “si el ministro decide esperar hasta marzo, como yo creo que hará, no ingresaría nada en el corto plazo en materia tributaria“.

“Nosotros como mundo empresarial manifestamos nuestras aprehensiones respecto de seguir aumentando la carga tributaria, en contraposición a lo que creemos que es lo importante, que es promover el crecimiento económico, hacerse cargo de las ineficiencias del Estado, y la modernización del aparato público. En esa línea podrían venir anuncios”, prosiguió.

En esa línea, Susana Jiménez sostuvo que “en el documento que le presentamos al ministro, quisimos ser conceptualmente bien rigurosos respecto a por qué creemos que seguir aumentando la carga tributaria es una mala idea“.

“No solo estamos en una coyuntura económica débil, estamos hablando de un país que probablemente decrezca, o que en el mejor de los casos tenga un crecimiento igual a cero, con un mercado laboral complejo, y que no me extrañaría que durante los próximos meses veamos tasas de desempleo del 9%“, dijo.

“Si uno realmente quisiera hacer una mejora en la estructura tributaria, conlleva un análisis que es de mucho más largo plazo, que convoque a las distintas sensibilidades políticas, y que toma tiempo. No podemos vivir en un país donde cada programa de Gobierno tenga cambios tributarios”, cerró.