El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, descartó un “cambio de tono” por parte del empresariado respecto a la discusión de un nuevo pacto fiscal.

Esto luego de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicará que previamente había una mayor disposición por parte de los grandes empresarios en avanzar en este tema.

Durante el seminario online “Volver al ahorro: un desafío para trabajadores y empleadores”, donde también participó la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, Mewes indicó que “cambio de tono no hay“.

“Yo creo que aquí hemos conversado bastante en distintos ámbitos y lo que sí hay es una situación que para nosotros es hoy más preocupante de lo que había antes”, agregó.

En esa línea, el líder de la CPC dijo que “el cambio de tono es cuando uno empieza a elevar el nivel del debate sin muchos argumentos y empieza a cerrarse (…) aquí las puertas están absolutamente abiertas“.

No obstante, aseguró que “necesitamos mecanismos que realmente apoyen la inversión y el crecimiento. No es porque nosotros queramos ganar más plata, es porque hay empresas que hoy no están sobreviviendo“.

Por otro lado, la ministra Jara declaró en el seminario que “las necesidades sociales siguen plenamente vigentes, habiendo muchos de los elementos que aquí se han planteado, como la necesidad de avanzar en productividad y en crecimiento“.

Finalmente, el senador Lagos Weber señaló que “el rechazo a la reforma tributaria en la Cámara de Diputados no fue una buena señal, pero el Gobierno no se quedó frustrado o amurrado, y al contrario, entendiendo la necesidad de financiamiento, se puso a avanzar”.

Pese a esto, el parlamentario sostuvo que “una mejor gestión de recursos y un mayor crecimiento, ¿ayudan a generar recursos para financiar bienes públicos? Sí, pero no va a alcanzar“.