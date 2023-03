Felicidad y mercado laboral: estudio revela que el 48% evalúa mal la situación actual de los trabajos

Este lunes 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad y, con motivo de esta fecha, la empresa de reclutamiento Robert Half formuló la siguiente pregunta a través de un estudio: ¿Son felices los chilenos en su ambiente laboral?

La encuesta de opinión tuvo como objetivo obtener un insumo para interpretar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores en sus actuales cargos, qué los está motivando a buscar nuevos horizontes y qué los hace sentirse cómodos y permanecer donde están.

Se consideraron distintos puntos: el salario, las oportunidades de crecimiento, la flexibilidad y el buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Situación del mercado y teletrabajo

De acuerdo al sondeo de Robert Half, el 48% de los encuestados evalúa como mala la situación actual del mercado laboral. Los principales cambios observados son una mayor incertidumbre del equipo humano por el futuro del trabajo (73%), reducción del salario o comisiones (52%) y baja en la productividad (29%).

En cuanto a la búsqueda de trabajo, el 62% señala que está en ello actualmente. Las principales razones por las que quieren cambiar de trabajo son un salario más alto (86%), mejores oportunidades de crecimiento (57%) y tener nuevos retos (39%).

Sobre la flexibilidad laboral, un 49% de los encuestados cree que el peso de los modelos de trabajo flexible (remoto, híbrido) son fuertemente determinantes para atraer y retener talento.

El 57% de los encuestados dice que aceptaría una propuesta de trabajo 100% presencial/en la oficina. El 26% responde que lo haría solo si no tiene otras opciones y un 17% manifiesta que no.

En tanto, el 50% de los encuestados asegura que buscaría un nuevo trabajo si la empresa donde trabaja hoy decide no ofrecer una opción 100% o parcialmente remota. El 24% responde que aún no sabe, mientras que el 26% dice que no lo haría.

¿Satisfechos con el trabajo?

Respecto de la satisfacción laboral, el 61% de los trabajadores encuestados muestra un nivel de satisfacción con su trabajo actual. De ellos, el 24% se siente muy satisfecho, mientras que el 37% dice estar algo satisfecho. Un 15% se declara neutral ante la pregunta, mientras que un 24% dice tener algún nivel de insatisfacción, de los cuales 11% está algo insatisfecho, y el 13% manifiesta su insatisfacción.

Entre quienes se sienten satisfechos, dicen que las principales razones para este estado son el disfrutar del contenido del trabajo o sentirse interesado por las tareas que realiza (65%), poder trabajar de manera flexible –por ejemplo, en la oficina o en casa, horario flexible– (44%) y el buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal (40%).

A su vez, los trabajadores que dicen sentirse insatisfechos indican que las principales razones para esto son un salario que no es correcto (68%), no tener buenas oportunidades de desarrollo y carrera (50%), no recibir de parte del empleador beneficios adicionales atractivos (36%) y no tener un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal (36%).

¿Cuáles son los factores que inciden para que una empresa sea atractiva para trabajar en ella? Las preferencias se inclinan por una buena política salarial y/o de bonos (81%), buen clima laboral (67%), jornada de trabajo flexible (64%) y contar con beneficios acordes a las necesidades de los trabajadores (42%).

Los desafíos del mercado laboral

Caio Arnaes, director asociado de Robert Half en Chile, fue consultado por ADN sobre este estudio. “La encuesta entrega aspectos interesantes que sirven para observar el nivel de satisfacción y felicidad de los trabajadores en sus cargos. Los números revelan que existe una relación directa entre los salarios, clima, condiciones y beneficios laborales“, comenzó diciendo.

“Como consecuencia, entonces, las empresas y quienes ejercen cargos de liderazgo están llamados a tener muy en cuenta estos factores, ya que el mercado se sigue moviendo y existe un gran desafío relacionado con la atracción y retención de talentos para enfrentar los importantes desafíos que plantea al mercado la mantención o aumento de la productividad, con soluciones basadas en la gestión, tecnología y el talento de los profesionales involucrados”, añadió el ejecutivo.

Sobre las diferencias entre la prepandemia y esta etapa de libertad de medidas, comentó que “el mercado laboral viene luchando para recuperar las cifras que tenía previo a la pandemia, incluso con temas relacionados con la motivación de los trabajadores. Se trata de un aspecto de permanente preocupación para las empresas, que ganó notoriedad durante la pandemia y que se manifiesta con fuerza en el actual escenario. Un profesional que está feliz en su lugar de trabajo, tiene una energía distinta, es más productivo y encara con más positivismo los desafíos“.

Vicios y medidas

En el mercado laboral es recurrente encontrar ofertas de trabajo dirigidas a practicantes, vicio laboral que ha generado molestia entre los profesionales más preparados. Los equipos de trabajo que apuntan hacia un alto nivel de desempeño, necesitan una combinación de profesionales con distintos niveles de experiencia”, comentó Arnaes.

“Se requieren profesionales que ejerzan liderazgo, tengan visión de cómo resolver los diversos desafíos que se presentan en las distintas áreas de una empresa y profesionales que lleven a cabo aquello que se ha determinado hacer. Tomar decisiones que no sigan esta lógica pueden provocar desajustes que deriven en el descontento de profesionales y generar situaciones de descontento, que se ven reflejadas en mayores dificultades para atraer o retener talentos, algo que es fundamental para que los trabajadores se sientan a gusto donde trabajan”, argumentó.

Respecto de las medidas a corto plazo que se deberían tomar para mejorar el mercado laboral, el director de Robert Half en Chile mencionó que “quienes toman las decisiones y ocupan cargos de liderazgo tienen que enfrentar un mercado estratégico, que no escatima recursos para atraer o retener al mejor talento disponible“.

“Si una empresa necesita a un profesional con ciertas cualidades y experiencia, y no lo tiene, saldrá al mercado a encontrarlo. Le hará una oferta atractiva y, si está trabajando en otra organización, tratará de convencerlo a cambiarse de trabajo. Eso está pasando con regularidad. El desafío entonces es preocuparse de no perder profesionales. Eso se consigue con salarios acordes al mercado, beneficios a la medida de lo que desean esas personas, buenas relaciones en los equipos de trabajo. El desafío también significa saber leer esas variables y tomar las decisiones para retenerlos”, concluyó.