Ministro de Economía anuncia plan de reconstrucción productiva por incendios forestales: subsidios, créditos blandos y “hacerse cargo de la deuda”

El ministro de Economía, Nicolás Grau, es también el ministro de enlace en la región de La Araucanía, una de las tres (con Biobío y Ñuble) que más afectación ha tenido por los incendios forestales en la zona. La mañana de este miércoles, el secretario de Estado adelantó en ADN Hoy la estrategia de Gobierno para ayudar a los afectados, en algo que han denominado como “Plan de Reconstrucción Productiva”.

“El Presidente me pidió que coordinara el ámbito de la reconstrucción productiva que, a su vez, depende de otras autoridades que están coordinando la reconstrucción en términos generales. En particular, hay un rol muy importante de la delegada presidencia, Paulina Saball, que tendrá la mirada general. Específicamente, en la reconstrucción productiva, tiene dos momentos: uno, de emergencia, que se expresa en el mundo agrícola, en la necesidad de asegurar que se tenga acceso al agua (…) Por otro lado, es importante dar alimento, forraje a animales. Eso no puede esperar. Está siendo distribuido estos días”, dijo el ministro.

La segunda dimensión es a largo plazo y “es algo más complejo: primero, la destrucción productiva directa que ha producido el incendio, que es principalmente en el sector agrícola y forestal. Es donde está el grueso de la afectación. A su vez, hay efectos indirectos: en el rubro de Turismo ha ocurrido una cancelación de la ocupación turística muy alta, por razones obvias. De eso también nos tenemos que preocupar. Lo importante del proceso de reconstrucción, en términos generales, debe tener siempre en vista que la economía local se vaya fortaleciendo y ocurra un círculo virtuoso, en donde se defiendan los trabajos de la región, exista mayor circulación en cada región afectada y exista un conjunto de medidas robustas que cubra todos los sectores dañados en términos productivos para que salgamos adelante”.

Siguiendo la línea anterior, acotó: “Esto requerirá en algunos casos subsidios, en algunos casos hacerse cargo de alguna forma de las deudas que tienen muchas de las unidades productivas en estas regiones, y también va a requerir en casos de proyectos más grandes, que hay algunos pocos afectados fuera del sector forestal en el sector productivo, donde también tenemos que hacer medidas para ellos y probablemente en algunos casos sean para ellos créditos blandos”.

Por lo pronto, precisó que la prioridad es el combate a los incendios y tras ello, el plan de reconstrucción productiva apuntará en una primera instancia a “los más débiles, a los que les va a costar más pararse. Por lo tanto, la ayuda tiene que estar más cargada a los subsidios. Pero también nos debemos hacer cargo de las empresas más grandes de los distintos sectores productivos (…) Este tipo de planes tienen que hacerse cargo de situaciones particulares. Por ello es tan necesario que construyamos este plan en terreno”.

El mismo plan considera un “compromiso emocional” importante, a raíz del trabajo en terreno.

Empresariado

El expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y candidato al consejo constitucional, Juan Sutil, criticó la respuesta del Ejecutivo ante la emergencia y apuntó a una estrategia comunicacional la invitación a dialogar sobre la industria forestal. “Nosotros estamos desplegando capacidades que se generaron en Gobiernos anteriores”, respondió, de primera, el ministro Grau. Y luego agregó:

“Es distinto hacer un juicio desde quienes están en terreno que desde tan lejos”.

“Estamos en primer término, como Gobierno, dedicados a contener el incendio. Estamos desplegados en las regiones afectadas. Hemos hecho una coordinación en la que actúan un conjunto de instituciones, algunas de ellas que son parte del Gobierno, otras del Estado y algunas privadas; ha habido una organización con el sector privado, Corma (Coporación de la Madera) ha tenido un rol muy importante, junto con Conaf, en detener el incendio. Es muy importante no detener el centro de la discusión: estamos en una emergencia, no ha terminado y debe ser nuestra preocupación uno, dos y tres”, acotó. Luego advirtió:

“Es importante que una vez terminado el proceso, tener una conversación respecto a algunos elementos de cómo funciona la industria forestal, lo que llamamos la regulación de esa industria”.

En concreto, Grau llamó a “encontrar un mejor equilibrio entre esta industria y otras vocaciones productivas”. Ese equilibrio, aseguró, es algo que piden alcaldes como “otras vocaciones productivas”: “Tuve una reunión con Corma el jueves de la semana pasada y los mismos gremios de la industria forestal y todos comparten que es importante tener una conversación sobre cómo organizar mejor territorialmente esta industria”.

“Llamaría a no tener susto a estas conversaciones que debemos tener como país, el nuevo trato, en conjunto con todos los sectores productivos, incluyendo la industria forestal, poniendo como fin el desarrollo del país, la calidad de vida de las personas y por cierto, evitar estos incendios que son un problema para todos. El ánimo planteado por el Presidente es el correcto, sin perjuicio que lo que nos debiera ocupar hoy y que ha ocupado el Presidente durante los últimos días es el combate a los incendios”, sentenció.

🎙️ EN VIVO | En #ADNHoy Nicolás Grau (@nico_grau @meconomia) y plan de reconstrucción productiva tras incendios: “Tiene que incorporar distintos sectores, distintas medidas, dependiendo del daño. Siempre se tiene que partir por los más débiles” 📻 https://t.co/Lt648WAstq pic.twitter.com/rvHfPiuZ66 — Radio ADN (@adnradiochile) February 15, 2023

Con todo, el ministro de Economía aseguró que el ánimo en el mismo sector forestal es de diálogo, de conversación para “encontrar un desarrollo armónico”.