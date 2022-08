Los dineros que maneja la Polla Chilena de Beneficencia van al ministerio de Hacienda, a Bomberos, al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), a la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem), al Instituto Nacional del Deporte y otras organizaciones. De un tiempo a esta parte, han constatado dos cosas: primero, la irrupción de casas de apuestas online, que están fuera de toda regulación; y segundo, cómo estas nuevos espacios en el mercado han traído consigo un aumento del juego problemático.

La presidenta del directorio de Polla, Macarena Carvallo, conversó con ADN Hoy sobre este escenario. A modo de antecedente, señaló: “Cuando llegan estas casas de apuesta a Chile tienen que ver con que en los países donde se originan, en España, en Uruguay, en Estados Unidos, se ha prohibido la creación de estas empresas y la prevalencia de ellas en el medio. Han llegado con sus capitales a Chile y Sudamérica y han copado el mercado y eso genera inconvenientes. Por eso hemos visto lo de tener un juego controlado, responsable, con la Polla Chilena robusta, modernizado, y evitar lo que ocurre, por ejemplo, en el fútbol profesional. Ahí uno puede escuchar, ver algo que está pasando”.

El pago que puede hacer Polla, llamado pay-out, está regulado. Así, a fin de graficar la forma de trabajo, la ley establece que, ante apuestas, la entidad solo puede pagar un máximo del 50% de pay-out en las apuestas, mientras que las empresas internacionales fuera de la regulación alcanzan el 90%. “Buscamos que nos permitan competir con mayores incentivos en pay-out, y además, como empresa, buscamos que, si bien es cierto que no podemos frenar el reconocimiento, irrupción y legitimación en el Congreso, que se permita, por ejemplo, el ingreso al país por la Polla Chilena de Beneficencia y no por la Superintendencia de Casinos, que es fiscalizadora y no tiene expertise en el manejo del juego como tal, sino que tienen que ver con materia económica y juego problemático. Mantener el mercado bien regulado, bien fiscalizado”, apuntó Carvallo.

Nuevos adictos

La Polla Chilena de Beneficencia tiene dentro de su orgánica una Corporación de Juego Responsable (CJR), sección que junto a la Agrupación Al Sur de Nosotros, la Sociedad Operadora de Casinos Enjoy, la Agrupación de Jugadores en Terapia, la Operadora de Casinos Dreams, la Asociación Gremial de Casinos de Juego y profesionales del área de la salud, han constatado un aumento y un cambio en los nuevos jugadores problemáticos, donde la nueva tecnología se vuelve angular.

“Cualquier persona, de cualquier lugar, a cualquier hora tiene acceso a este juego (…) En un estudio del año pasado (de la CJR) vimos un aumento importante en las personas con patología, ya con ludopatía. El promedio mundial los últimos dos años tuvimos un 2,7% de prevalencia de ludopatía y el último año vimos un aumento de 5,4%, 5,7%, que está muy por encima del normal mundial”, apuntó Carvallo.

La pandemia pudo haber profundizado este comportamiento, señaló la presidenta del directorio. A ello se suma una nueva población con patología: “Con estas casas de apuestas estamos aumentando la prevalencia del juego problemático en una población que vemos con preocupación: mujeres entre 30 y 40 y también en jóvenes. No con ludopatía, pero sí con juegos problemático. Por eso se genera esta población de juego responsable. Por eso queremos poner el foco de las distintas etapas que un jugador principiante e inicial va a ir teniendo a lo largo de su vida”.

“Cuando nos enfrentamos a que Chile ha tenido un juego regulado hace 84 años, que el Estado decidió entregarle a la Polla la concesión de entregar un juego responsable, cuidado, que va en beneficio de la sociedad, donde sabemos quiénes son los jugadores, dónde está, cómo juegan, versus esta industria que se mete fuertemente y que está permeando muchísimo en la sociedad y que afecta de una u otra manera a distintos elementos en nuestro país, como la salud, porque es un problema grave: es una de las adicciones más fuertes luego del alcohol y el tabaco. No estamos poniendo el foco de qué está pasando con los niños y adolescentes. Y además viene asociado con otras externalidades negativas, como el juego clandestino e ilegal”, matizó Carvallo.

A nivel legislativo, la Cámara de Diputadas y Diputados está abordando la posibilidad de prohibir la publicidad en las camisetas de equipos de fútbol. En paralelo, existe otro proyecto de ley que apunta a una certificación y regulación de las casas de apuesta online, que pasaría por la Superintendencia de Casinos de Juegos. “Ese proyecto busca liberalizar, abrir el mercado protegido a que ingresen casas de apuesta con un tiempo de adecuación a la norma, que se les entregue certificación, pero eso tampoco cambia el paradigma que hemos tenido durante 84 años como Estado, en términos de mantener el juego controlador, regulado, autorizado a un ente estatal”, contó la también abogada.

Con todo, Carvallo aseguró que, por estar sobre la ley, dañan incluso las implicancias sociales que tiene este mercado en el país, como son los aportes que los casinos hacen a las comunas y regiones donde están apostados.