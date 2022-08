Tras la publicación de un informe del Banco Central el pasado miércoles, el cual señaló que los restaurantes del país han debido achicar las porciones debido a los índices de inflación, ADN Hoy conversó con Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, quien analizó la realidad económica del rubro.

“La situación es bastante compleja. Partimos con el estallido social que golpeó fuerte al sector, luego una pandemia muy larga, que nos tuvo obligados a cerrar por mucho tiempo y cuando podemos volver abrir tenemos este fenómeno de la inflación que nos afecta a todos”, expresó el líder gremial.

En esa línea, Picallo expuso que “la inflación es un fenómeno que parece que se nos había olvidado, porque hace mucho años nuestro país tenía una estabilidad de precios de país desarrollado y llega este fenómeno y parece que algunas autoridades no han logrado entender cómo afecta esto a todo el mundo”.

Los factores

“En el caso específico de los restaurantes, hay que decir que la inflación que a nosotros nos afecta está fuertemente influida por el rubro de alimentos, que dentro del prorrateo de la inflación tiene un número mucho más alto que el promedio”, expresó el representante del rubro gastronómico nacional.

A lo anterior se suma que los “arriendos están todos indexados en UF, por lo tanto, mes a mes se van reajustando en base a la UF que ha crecido más de un 10% en el último año. También el tema de los combustibles, que en el caso del gas o la electricidad también han tenido alzas que son importantes”, expuso el líder gremial.

“Hubo también un alza del 14% del salario mínimo que hace que la escala completa de sueldos en una empresa se tenga que ajustar”, añadió.

“Una mala estrategia”

De ese modo, Máximo Picallo se refirió a lo expuesto por el Banco Central y dijo: “Yo no coincido con eso de que los restaurantes han achicado las porciones, porque creo que es una mala estrategia”.

“El cliente se da cuenta inmediatamente, esa no es la forma, hay que ir ajustando los precios. Lo que sí, el cliente, que también está afectado por la inflación, lo que hace es bajar el ticket de alguna manera y eso significa no pedir el aperitivo o no pedir postre”.

Finalmente, al ser consultado sobre cómo este escenario económico ha afectado el consumo, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía explicó: “El primer semestre fue bastante positivo, de recuperación, pero a partir del segundo semestre se ha empezado a ver una baja”.

“Lo que nosotros proyectamos para lo que queda del año, va a ser una contracción importante de la economía, porque las familias van a tener menos ingresos disponibles”. cerró Máximo Picallo.