CMF sancionó a aseguradora y sus exdirectores por irregularidades en contratación de pólizas con sindicatos de Codelco

Durante esta jornada, la Comisión para el Mercado Financiero -CMF– informó de la sanción contra la aseguradora Chilena Consolidada y tres personas que estuvieron vinculadas a la firma, por irregularidades en contratación de pólizas de seguros con sindicatos de Codelco.

La multa en total asciende a 7.500 UF, equivalente a más de $232 millones, principalmente por “incumplimiento a la obligación de informar por pagos devengados a favor de sindicatos de Codelco bajo conceptos de devolución de prima”.

También se acusa “incumplimiento de instrucciones sobre reembolso y devolución de prima por concepto de experiencia favorable sin que tuvieran tal calidad; e incumplimiento de las normas sobre forma, contenido y presentación de los estados financieros”.

Los tres responsables

La sanción de la CMF contra la aseguradora recayó en tres personas que se encontraban al mando de la compañía: el ex presidente del Directorio, Hernán Felipe Errázuriz, su ex director Jorge Molina, y el ex gerente general, José Manuel Camposano.

Camposano, fue multado con 2.500 UF por infracciones a los deberes de cuidado y diligencia previstos para los gerentes, de acuerdo a la legislación vigente sobre sociedades anónimas. En tanto, Errázuriz y Molina recibieron una multa de 600 UF cada uno por infringir sus deberes de cuidado y diligencia.

“No solo afectan los legítimos intereses de quienes soportan el pago de las primas y tienen derecho a ser informados sobre los beneficios y cargas del contrato de seguro, sino que menoscaban la confianza depositada en el mercado asegurador“, señala la CMF en un comunicado.

Cabe señalar que los hechos ocurrieron entre 2017 y 2019. Durante el año pasado se realizaron las diligencias que finalmente confirmaron las antes mencionadas irregularidades.