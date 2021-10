Puente Social – Decimoséptimo capítulo de la tercera temporada: Desarrollo social y el rol económico como factor de cambio

En este capítulo de Puente Social, los conductores Claudia Bobadilla y Felipe Gerdtzen conversaron sobre el desarrollo sostenible y la forma en la que las crisis actuales y la economía inciden en este.

Los invitados del decimosexto capítulo fueron el empresario Marcelo Guital, la economista y Directora Ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal de Chile, Jeannette von Wolfersdorff, y Mario Orellana, líder social de la comuna de Renca.

Desde la perspectiva de políticas públicas, von Wolfersdorff expuso que “hay un desafío, no solo para Chile, sino que para todos los países. Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene una propuesta de lo social y que se vincula con el gasto público, incluso miden hasta cuánto porcentaje de adultos tenía tiempo de ver físicamente al menos dos veces a la semana a sus amigos, suena algo preciso, pero hay que bajar el desarrollo a nivel de indicadores para saber si es que estamos bien encaminados o no”.

Siguiendo con el planteamiento de desarrollo sostenible, la economista realizó hincapié en que “esta medida, de crecimiento PIB (Producto Interno Bruto), hoy día sin duda tiene que seguir midiéndose, pero no dicta una serie de pregunta que son importantes, ante todo, parto por lo económico, ¿quién crece?, porque si en la economía solamente crecen unos 70, 80, 90 empresas grandes, como en Chile en los últimos 15 años (…) es evidente que esto no puede llevar al bienestar, porque evidentemente lleva al crecimiento de un sector de elite“.

Bajo el alero del movimiento económico empresarial, el cual, en palabras de Gerdtzen “genera riquezas y bienestar”, Marcelo Guital se refirió a cómo el modelo de negocios de compañías puede formar parte de un desarrollo social, y cómo el cambio generacional incide en los negocios actuales, siendo este la base para exigir mejores condiciones que aporten a un desarrollo sustentable de la sociedad.

“Nosotros tenemos tres “p”, no las cuatro “p” del marketing (producto, precio, plaza y promoción). Ninguna empresa que mata al planeta va a prosperar, no porque tú ni yo no le cómprenos, mis millenials no compran (…) la segunda “p” se llama personas, toda empresa que no tenga un trato digno (…) no le van a comprar. La tercera “p” se llama profit (lucro). Estamos en un cambio de era, en la era industrial, decían ‘maximizar utilidades para los accionistas. Con eso hoy no alcanza”.

Desde la experiencia territorial y de trabajo con el mundo empresarial, Mario Orellana expuso que “cuando se habla de desarrollo económico, ¿quienes son los que se desarrollan?, ¿hasta dónde llega este desarrollo? porque el resto es sobrevivencia. Y lo otro, es ¿por qué solo tiene que ser un desarrollo económico, y no hablamos de un desarrollo integral? Yo creo que el nuevo modelo de desarrollo que necesita el mundo, que necesita Chile, tiene que ver con integrar todas las necesidades, no solo la economía“.

Asimismo, el líder social de Renca agregó que “la economía es un elemento que ha gorreando a partir de este modelo neoliberal por muchos años, pero ya es el momento, como dijo Marcelo, es una nueva era, una nueva vida, una pandemia que nos destruyó desde lo espiritual hasta lo económico por tanto, yo creo que hay que hablar de un nuevo desarrollo integral”.

Siguiendo con la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial, von Wolfersdorff indicó que “mi esperanza es reinventar estructuralmente las bases del futuro desarrollo económico social”.

Bajo esta perspectiva, Marcelo agregó que “no estamos construyendo en Chile tan exitoso que pensamos, ni éramos tan campeones estamos llenos de defectos (…) nadie puede decir que Chile no avanzó (…) pero es el momento de modificar muchas cosas. Tenemos la oportunidad histórica de hacerlo bien, la elite, los educados y preparado tienen que ayudar a los que no somos tan educados ni preparados, tu no puedes pretender que alguien que no tiene las herramientas, las tenga, y la elite ya entró en ese proceso, y espero lo siga haciendo“.