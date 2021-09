Presidente de la CPC por variación de los precios: “es el típico comentario reduccionista, de gente asociada al Partido Comunista”

Respecto a la evolución de la situación económica en general y la reactivación, explicada por expertos a partir del consumo, este lunes conversamos en ADN Hoy con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, Juan Sutil.

En relación a las decisiones que ha tomado el Banco Central como el alza histórica de la tasa de interés, las autoridades de hacienda y expertos, Sutil señaló que “fruto de la pandemia los países cayeron; Chile cayó un 5,8% en su economía, y la mejor cifra que nosotros manejábamos era recuperar esto en un 7,5% u 8%, lo que ya era algo audaz”.

En virtud de los movimientos y consecuencias de la economía, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio indicó que “lo que está ocurriendo hoy es que la economía tiene un exceso de liquidez; si uno mira la liquidez que tenía un hogar el año 2000 era 0,4 puntos, hoy es de 80 puntos. Si uno mira la morosidad del sistema bancario de hace unos años que era del orden de 5 puntos porcentuales, hoy es cercano al 1,25, y eso te va dando cuenta del exceso de liquidez, de la cantidad de dinero circulante en la economía”.

A lo anterior, Sutil agregó que “tiene un efecto muy complejo que es que el Banco Central, correctamente, quiere corregir, que es un recalentamiento de la demanda, una sobre aceleración de la economía y que se paga muchas veces con exceso de inflación, cuyo perjudicados son precisamente las personas que tienen un salario y que muchas veces son las personas más vulnerables”.

Respecto al cuestionamiento de algunos sectores en relación a la variación de los precios, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio precisó que “ese es el típico comentario reduccionista, especialmente de gente asociada al Partido Comunista, que hemos visto cómo ha hecho comentarios muy malos respecto del accionar del Banco Central y de su presidente, y como siempre a todo poniéndole una consigna”.

“Lo que estamos viendo acá es otra cosa, es que las autoridades en el mundo entero le han dicho a las empresas ‘señor, usted no puede trabajar’. Entonces, hoy el problema es conseguir los chips para que los autos se puedan fabricar; hay problemas para poder producir latas para poder hacer una construcción o producir cemento, o una serie de productos que estuvieron detenidos”, complemento Sutil.

En relación a los retiros del 10% de las AFP, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio manifestó que “estamos hablando que hubo un estímulo monetario en el mundo entero, incluyendo Chile, que la gente lo pedía a viva voz y hoy estamos con una reacción, a mi juicio, de un resultado natural que es un sobrecalentamiento de la economía, agravado en el caso de Chile, por el exceso de liquidez de los retiros de fondos de pensiones”.

Respecto al rol en la arena parlamentaria, Sutil comentó que “vemos nosotros, especialmente el Congreso, en la Cámara de Diputados, cómo se ha legislado no solo en materia de retiro de las AFP, sino que también en otras materias y que eso no dice relación con la integridad sistémica que tiene que tener el conjunto de decisiones políticas que afectan el diario vivir de las personas, el manejo de la economía y otros”.

“Es una muy mala política pública cuando ves claramente que estamos al debe respecto de las mejores pensiones, de aumentar las cotizaciones previsionales. Chile cuando entró a la OCDE en el primer Gobierno de la presidenta Bachelet, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y varios otros organismo internacionales manifestaron la importancia de hacer una reforma previsional en Chile y aumentar la cotización”, señaló el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio respecto de las pensiones.

En términos políticos y en relación al Frente Amplio, Sutil precisó que “creo que el proyecto del Frente Amplio, que va en conjunto con el Partido Comunista, en una coalición, creo que ese proyecto no genera una mirada de futuro, estamos más bien mirando la media del pasado latinoamericano en muchas de las propuestas que ellos tienen”.

Finalmente, en virtud de la presencia del Partido Republicano, agregó que “el caso del programa de Republicano a mí no me interpreta en su posición porque creo que las posiciones de extremo en Chile no son viables de poder sacar adelante en una mejor gobernabilidad en generar condiciones de estabilidad y en generar cambio que la sociedad requiere”.