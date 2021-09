Este sábado se transmitió en ADN un nuevo capítulo de Tus Finanzas Familiares, programa conducido por Krishna de Caso y Alejandro Guzmán que es transmitido cada sábado a partir de las 11:00 horas: hablamos de qué se necesita para poder emprender.

En esta oportunidad, se invitó al espacio a Gabriela Salvador, ingeniera comercial de la Universidad de Chile, con una vasta experiencia en gerencia bancaria y fundadora y directora ejecutiva de VanTrust, una corredora de bolsa y gestora de fondos chilena, para poder conversar sobre el emprendimiento y cierta herramientas necesarias para comenzar con ese desafío.

“Hay una necesidad de las pymes, de los emprendimientos, de las personas que están creando el valor de ser acompañados. La parte económica para tener la ‘platita’ para el proyecto (…) es bien importante. A través del ahorro, tenemos nuestra plata para el proyecto, pero después viene una etapa importante, cómo hago que las cosas pasen“, contó Salvador.

Tus Finanzas Familiares: ¿Qué se necesita para poder emprender?

Gabriela Salvador realizó énfasis en que una etapa fundamental para poder emprender es el acompañamiento. “La gran cesantía que hay, va tener que ser transformada en emprendimiento. Las empresas grandes ya no van a contratar como antes, entonces todas esas personas que estaban trabajando en empresas, más de un millón de personas, van a tener que transformarse en emprendimiento o en Pyme (…) si nosotros como empresarios no tomamos un rol de ayuda, entonces no vamos a avanzar”.

Asimismo, quien fue reconocida dentro de las 100 mujeres líderes e influyentes a nivel mundial, indicó que la necesidad de emprender es imperativa, siendo lo más relevante para comenzar “la garra, la fuerza, el empuje, el hambre y las ganas de salir adelante, que a las mueres chilenas nos sobra”, descartando que una carrera universitaria, o estudios sobre la temática sean relevantes para iniciar este proceso. “Hay mucha mujer que mantiene sola a la familia, los niños, entones si nosotros pensamos que el estudio es una barrera, bueno, tenemos que salir adelante a pesar de no tener estudios“, agregó.

Siguiendo con las aristas necesarias para poder emprender Salvador se refirió a que “la idea tiene que ser potente. El equipo de gente, si tú trabajas con una o dos personas es clave, si tú tienes mal equipo, el proyecto aunque sea muy buena idea, no va a resultar. Entonces, hay que tener muy buen ojo con quién juntarse. Acá, yo les digo, que no se trata de solo ser amigos, aquí hay un tema de negocios, donde tiene uno habilidad. En general, en los emprendimientos, uno tiene que ser muy bueno para la venta, muy ordenado para la parte contable y productos, eso es la base, de ahí partimos con un emprendimiento bastante más estructurado”.

Junto con lo anterior, Gabriela también realizó énfasis en que luego de cubrir los puntos anteriores, es importante “saber qué necesidad están satisfaciendo, ya sea de alimentación, de servicio, etc. Y después de eso, ver si tú puedes distribuir esa necesidad, y ver cómo llegas a un mercado, cómo lo comunicas, a través de qué, cómo hacer saber que tú existes“.