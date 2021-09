Economista llamó a “parar los retiros” de las AFPs tras decisión del Banco Central de subir la tasa de interés

En el marco del alza en la tasa interés que estableció el Banco Central conversamos en ADN Hoy con el economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, respecto a los motivos y posibles escenarios a futuro.

En relación al efecto en la economía de los retiros de las AFPS, el economista señaló que “esta es una señal rotunda y tal como dijo el propio presidente del Banco Central del impacto negativo que tenían los retiros en la economía, yo creo que acá tienen que parar los retiros porque ya no solo está este efecto intertemporal, que no solo vamos a tener viejos, sino que viejos pobres, en un escenario donde no ha habido una renovación en la previsión”.

En la misma línea agregó que “seguimos discutiendo el tema mejoramiento de las pensiones después de 15 años, es una cuestión insólita. Acá hay varias cuentas pendientes de pago y acá lo que se tiene que hacer los parlamentarios es detener esta locura, de una vez por todas”.

Respecto a las figuras políticas dijo que “hay un grupo que se preocupa de su plataforma política, el llamado populismo y el otro grupo que quiere terminar con el mercado de capitales, lo que es insólito porque ese mercado de capitales es el que ha traído mucho progreso al país”.

“No puedes meterle la mano al bolsillo a los trabajadores porque no solo afectas su futura jubilación, sino que además provocas efectos que van a ir contra los pobres nuevamente cuando estamos teniendo la inflación ya”, manifestó finalmente Alarcón en virtud de las decisiones que se han tomado para enfrentar la pandemia.

Alza histórica de la tasa de interés

En tanto, al ser consultado sobre el alza en la tasa de interés anunciada este martes por el Banco Central, Alarcón señaló que “creo que esto estaba más o menos anunciado; yo al contrario de lo que dicen algunos que fue sorpresivo, para mí no, y como yo dejo las cosas por escrito o las digo, es cuestión de buscar. La razón fundamental que hay detrás es que hay un sobrecalentamiento de la economía y de eso no tengo duda”.

El experto apuntó también que “dado la trayectoria de las expectativas de inflación en este momento apuntando a un 5%, lo que está bastante sobre el techo del rango meta que la principal preocupación que tiene el Banco Central y es lo que afecta mucho a la gente, sobre todo a la gente con menos recursos”.

En virtud de las reacciones de los parlamentarios indicó que “varios fueron acusados de terroristas noticiosos, por dar este tipo de noticias y todo el mundo se lava las manos; yo creo que lo peor que puede pasar en este país es que la gente niegue todo”.