Alianza de trabajadores del comercio busca que el cierre de jornadas laborales sea a las 19:00 horas: “No sentimos seguridad al llegar a nuestros hogares”

En el marco del planteamiento que está haciendo la Alianza de Trabajadores y Trabajadoras del Comercio (ATComer), respecto a la campaña de cierre del comercio a las 19:00 horas que se levantó por parte de los funcionarios bajo el hashtag #cierredelcomercioalas19hrs, conversamos en ADN Hoy con la representante de los trabajadores del comercio, Viviana Arias.

El llamado de quienes organizaron esta propuesta a través de redes sociales apunta principalmente a poder terminar sus labores antes de las 20:00 horas porque luego el transporte comienza a ser escaso y, además, se ven expuestos a la delincuencia.

“Más de 10 mil trabajadores se verían beneficiados frente a este llamado de cerrar el comercio a las 19:00 hrs“, comenzó señalando Arias. Agregó además que “en estos dos años entre el estallido social y la pandemia, las empresas se han visto obligadas a adelantar sus horarios de cierre y eso ha demostrado que no han bajado las ventas, que siguen teniendo los mismo ingresos y así nosotros hemos sido beneficiados en calidad de vida”.

Luego, respecto a la inseguridad que sienten luego de terminar sus jornadas laborales, indicó que “sentir que vienen las 21:00 horas y llegar a las 23:00 horas a nuestros hogares ya no es un escenario familiar, de salud mental y por sobre todo es que ya no sentimos seguridad al llegar a nuestros hogares. No sabemos si vamos a llegar“.

En relación a cuáles son las principales situaciones que viven principalmente las mujeres, la representante de los trabajadores del comercio precisó que “las empresas tienen cerca del 70% de mujeres y al salir los riesgos son evidentes. Hay videos con las experiencias que han vivido nuestra compañeras; en las líneas de colectivos han sido tocadas, por ejemplo, en las calles han sido arrinconadas“.

“La pandemia demostró que el comercio sigue con sus ingresos incluso mejorados y la ciudadanía se adapta a los horarios. Nosotros no tuvimos ningún problema de baja de ventas con el cierre a las siete de la tarde y la gente se adapta”, manifestó Arias en virtud de los cambios en el consumo.

Frente a la demanda de las Pymes, que buscan poder recontratar personas y bajo la limitación de horarios se verían perjudicadas, la representante de los trabajadores del comercio dijo en ADN Hoy que “las Pymes se han visto muy afectadas por el tema pandemia, si no hubiésemos vivido esta pandemia no habrían vivido la consecuencia de estar cerrados. Además los turnos de ellos son distintos”.

“Nosotros hemos mantenido la economía del país, hemos estado en la primera línea. Hemos sacrificado todo por estar y se ha demostrado que se puede”, mencionó Arias en relación a lo anterior.

Respecto a las demandas que se levantan detrás de esta campaña, que busca que el comercio cierre a las 19:00 horas, la representante de los trabajadores del comercio precisó que “no estamos pidiendo reducción de horas, estamos pidiendo que el comercio cierre a las 19:00 horas para la vida familiar y para la seguridad“.

“Nosotros no es que queramos cerrar a las 19:00 horas y listo, no. Hemos hablado con la Seremi de Transporte, hablamos con el comercio, conversaciones profundas donde nos dicen que las autoridades no tienen la facultad para obligar al transporte a transitar tarde, por lo tanto nosotros estamos a la buena voluntad del transporte”, detalló Arias en relación a las condiciones de movilidad pensando en la cruzada que levantaron desde ATComer.

En virtud del avance en las conversaciones con el mundo empresarial, la representante de trabajadores del comercio indicó que “lo que pasa es que la competencia entre retails, por ejemplo, su uno decide cerrar más temprano el otro no va a ser empático y va a cerrar temprano también, porque son competencia y se entiende; por ahí debemos llegar al diálogo del comercio general, no de uno en específico”.

Las y los trabajadores del Comercio, pedimos que el Comercio continue cerrando a las 19hrs. Porque necesitamos tiempo para estar con nuestras familias. Porque nuestros niños nos necesitan, no solo hoy, sino todos los días #PorUnComercioDigno #estadonacional #pautalibre pic.twitter.com/y0rJlhudqc — Alianza de Trabajadores del Comercio (@ATComer_) August 9, 2021