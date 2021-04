Pensemos Chile: Analizamos la idea de implementar un impuesto a los súper ricos

Este lunes se emitió el quinto capítulo del nuevo programa de ADN, Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos con el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, y el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre sobre el proyecto que busca implementar un impuesto a los súper ricos para enfrentar la crisis económica que ha provocado la pandemia del coronavirus en Chile.

Al respecto, el antiguo secretario de Estado manifestó que “en cuanto al aumento del gasto fiscal en Chile, con cifras oficiales comparables, el año 2020 fue de 3,8%, Estados Unidos 25%, Canadá 20%, Inglaterra 16%. Entonces, ¿qué ocurrió? La gente tuvo que recurrir a los fondos de pensiones“.

“Si tú miras, y se ha dicho ‘pero, ¿cómo si esto es un abuso, si la gente no se ha gastado los recursos?, el propio Banco Central dijo que más del 60% ha sido ahorrado; ya, saquemos el 40% de los 35 mil millones que sacó la gente de las AFP ¿a cuánto asciende? Exactamente a la diferencia entre lo que aumentó el gasto fiscal en los países que te señalo y Chile“, agregó.

“La restringencia fiscal fue de tal magnitud que el sistema reventó por el lado de las AFP. Cuando ya reventó por el lado de las AFP, la gente dijo ‘pero, ¿cómo, solamente me voy a bancar con mis propios recursos? Entonces, cobrémosle el impuesto a los súper ricos’. Una decisión errónea detrás de la otra, porque el impuesto a los súper ricos va a recaudar la nada misma“, continuó.

Por su parte, el presidente de la Sofofa manifestó que sobre el proyecto de ley, “yo comparto el tema simbólico, la empatía, la sensibilidad que tenemos que tener con las personas que están sufriendo, no hay que festinar de esto, no hay que autorrogarse una actuación perfecta como empresas grandes, pero tampoco tenemos que caer en la música que nos pone la diputada Jiles“.

Bajo esa línea, el exministro Eyzaguirre sostuvo que “este problema fue generado por una forma incorrecta en lo sanitario y en lo económico de enfrentar la pandemia, y aquí no digamos que todo el mundo ha sido igual, porque no todo el mundo ha sido igual. Por ejemplo, Australia, que tiene también un sistema privado de fondo de pensiones, atacó la pandemia de frente, ha entregado ayudas sustantivas y ha logrado aprobar leyes donde, bajo circunstancias, tú puedes retirar tus fondos de pensiones en la parte de capitalización individual. O sea, la cosa se te ordena en la justa medida cuando tú las enfrentas apropiadamente“.

“Aquí en Chile se desbordó completamente. ¿Es una buena medida retirar los fondos de pensiones? no; ¿va a ayudar a la gente más vulnerable el tercer retiro de los fondos de pensiones, no, porque a la gente ya no le queda saldo; ¿es una buena usar los fondos del seguro de cesantía? no. Cuando tú no usas las medidas correctas el sistema se te desborda“, concluyó.

De ese modo, Larraín se refirió a los reclamos que ha tenido la gente sobre el acceso al Bono Clase Media impulsado por el Gobierno. “Yo creo que el Estado tiene que corregir en forma urgente y es completamente sorprendente que no lo haya hecho, los filtros, la información, ni siquiera tienen la información para saber qué personas tiene que llegar. Entonces, muchas veces se incurre al siguiente simplismo: dado que el Estado tiene muchas dificultades para llegar, pone filtros que son completamente enredados que nadie entiende y eventualmente queda adentro personas que no deberían y afuera que debiera, vamos a tirar la universalidad en todo”, sostuvo.

“Se externaliza la responsabilidad propia de la política en otros, en los súper ricos y grandes empresas, y no se asume la responsabilidad propia”, afirmó.