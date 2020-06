Desbordes respondió a Briones por el CAE: “No es el ministro el que decide qué se discute y qué no, es la mesa de trabajo”

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió ante la respuesta que surgió desde el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con respecto a integrar la condonación del Crédito con Aval del Estado.

Según reveló La Tercera, el diputado comentó en el Congreso que no es precisamente el titular de dicha cartera quien debe definir qué temas se abordarán o no en el acuerdo nacional, sino que es la mesa de trabajo.

“El ministro (Briones) ha señalado en la mañana que esto no se va a discutir y a mí me sorprende mucho, porque no es el ministro el que decide qué se discute y qué no, es la mesa de trabajo. Porque si esto es lo que el ministro quiere discutir y quedará afuera lo que a él no le parece discutir, entonces para qué hacemos una mesa de trabajo“, dijo.

Recordemos que Briones comentó a T13 Radio que “es muy importante que acá mantengamos la discusión estructura en los tres ejes y que son los que ha definido el Presidente de la República”.

Ante esto, Desbordes sostuvo que “qué sentido tiene una mesa de trabajo si no somos capaces de sentarnos a analizar las propuestas que están haciendo los partidos. Cuando se señala que esto no es una urgencia social, que también entiendo que esa frase usó el ministro de Hacienda, yo la verdad que no comparto su punto de vista”.

“Creo que hay que estar un poco más conectado con lo que le pasa con la gente, porque esto sí es una urgencia social que viene gritando, no pidiendo, gritando cientos de miles de personas”, afirmó el timonel de RN.

Desbordes no cerró su respuesta en eso, puesto que añadió que “me sorprende la generosidad que hay para abrir la billetera, completamente abierta, para ir en ayuda de grandes empresas y que no esté la misma lógica o disposición a estudiar fórmulas para ayudar a miles de chilenos, que hace 10 años que nos vienen diciendo que están desesperados en el endeudamiento estudiantil”.