Ministra de Transportes y posibilidad de salvataje estatal a Latam: “Ayuda directa a un sector no me parece una buena solución”

En conversación con ADN Noticias, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, celebró el inicio del proceso de licitaciones para la nueva administración del transporte público, además de referirse a la contingencia en el marco de la crisis sanitaria y sus efectos en una gran empresa del transporte como Latam.

Primero, explicó que el sistema comenzará a migrar hacia el nuevo modelo RED, donde un ente proveedor de flota, “el paso ya definitivo para continuar con el proceso”, será el administrador de buses que serán del Estado, y no los operadores, como había sido hasta ahora.

La Contraloría tomó razón para la búsqueda de este proveedor de flota, “una entidad que aún no existe” y que aún no tiene un nombre institucional, admitió la titular de la cartera. Este será el encargado, posteriormente, de hacer un concurso entre fabricantes para las máquinas.

“La segunda parte, la licitación de servicio, parte con esa información”, explicó, iniciando un proceso de cerca de 5 mil nuevos buses y, con esto “ya tengamos el sistema RED instalado. Transantiago, que ya dio lo que tenía quedar”, reflexionó.

Respecto al Metro, explicó que la Linea 7 está retrasada cerca de un año, demorando también los próximos proyectos, principalmente por razones de ingeniería y rediseños, además de aspectos relacionados con permisos. “Tenemos que tener la línea 7 operativa para poner en marcha la 8 y 9”, indicó Hutt.

Respecto a la fiscalización y cuidado sanitario en el transporte público, aseguró que el foco es la protección a trabajadores y a los pasajeros, que han disminuido su circulación entre un 85% y 90%, obligando a hacer un ajuste a la forma de pago a los operadores acogiéndose a un artículo especial de contingencias.

Sobre la contingencia que actualmente enfrenta Latam, que debió acogerse al capítulo XI de reorganización en Estados Unidos, entregó su punto de vista frente a un eventual “salvataje” por parte del Estado. “Yo soy partidaria de que las empresas grandes recurran a los mecanismos a los que pueden acceder, justamente por su estructura y tamaño”, expresó.

“Si hay alguna iniciativa de ayuda a empresas de mayor tamaño, que se basa en, por ejemplo, el hecho de que una empresa se abastece de muchas pymes y hay una cadena que se ve afectada, y eso justifica que el Estado entregue una línea de crédito especial, me parece que puede ser. Pero ayuda directa a un sector no me parece una buena solución. todos los sectores están complicados en este momento”, cerró Hutt.