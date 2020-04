Presidente Sofofa y protección al empleo: “La ley no puede establecer con precisión quirúrgica los límites sobre quiénes pueden usarla o no”

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, conversó con Radio Futuro con respecto a la discusión acerca de la Ley de Protección al Empleo, defendiendo su uso en las grandes empresas y apuntando a que la discusión en el actual contexto no es beneficioso.

“El impacto no discrimina por tamaño. Los instrumentos deben estar disponibles para todos, pero con un diseño tal que no sea mal usado por quienes no lo requieran”, dijo.

Larraín reiteró que los efectos no hacen reparos en cuando a la envergadura de la compañía, recordando que hay todo tipo de personas y empresas que están profundamente afectadas.

“En eso hay un llamado a la responsabilidad, porque la ley no puede establecer con precisión quirúrgica los límites sobre quiénes pueden usar o no. También hay un llamado a la responsabilidad”, sostuvo.

Por otro lado, Larraín consideró que “no es positivo volver, en tiempos de Covid, a la discusión de grandes y chicos, de poderosos y no poderosos, abusadores y abusados. No es el lenguaje correcto”.