El español Carlos Sainz (Ferrari) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimocuarto del Mundial de Fórmula 1, que se disputará en el circuito de Monza.

El piloto hispano, de 29 años, se quedó este sábado con la pole position, su primera de la temporada, al dominar la calificación en un minuto, 20 segundos y 294 milésimas, 13 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien saldrá a su lado desde la primera fila.

Más atrás, el otro Ferrari, Charles Leclerc, saldrá tercero desde la segunda fila, al lado del inglés George Russell (Mercedes). El mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) arrancará quinto, mientras que el tailandés Alex Albon (Williams) lo hará desde la sexta posición.

En tanto, Fernando Alonso (Aston Martin), tercero en el campeonato, saldrá décimo. El doble campeón mundial asturiano arrancará desde la quinta hilera, al lado del inglés Lando Norris (McLaren), que acabó noveno la calificación en Monza.

Por delante de ellos, saldrán el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri desde el sexto lugar, seguido por el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), en una carrera prevista a 53 vueltas para completar 306,7 kilómetros.

🏁 QUALIFYING CLASSIFICATION 🏁

A dream Saturday for @CarlosSainz55 and @ScuderiaFerrari at Monza! 🥹#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/7Ttyxp9yvJ

— Formula 1 (@F1) September 2, 2023