Es la hora de un clásico: el circo de la Fórmula 1 arriba este fin de semana a Monza, Italia

Este viernes por la tarde de nuestro país, la acción de la temporada 2023 de la Fórmula 1 regresa después de un mes de descanso en el Viejo Continente, esta vez con el GP de Italia, decimocuarta carrera del año.

Tras dejar atrás las nueve victorias consecutivas de Max Verstappen, Red Bull quiere seguir dominando sin contrapeso tanto el mundial de pilotos, como el de escuderías.

El “neerlandés” no tiene rivales, pese a las intenciones de Sergio Pérez, compañero de equipo, y del español Fernando Alonso, de Aston Martin. Ambos, con autos muy inferiores, han logrado darle algo de competencia al campeón del mundo

Max Verstappen lidera el mundial de pilotos con cómodos 339 puntos, lejos de los 201 que tiene su compañero de equipo en Red Bull, Sergio “Checo” Pérez. El podio de momento lo cierra Fernando Alonso con 168 unidades.

En cuanto a las escuderías, de pelea hay poco. Red Bull domina con amplio margen gracias a los 540 puntos que ostentan, lejos de las 255 unidades que ha logrado acumular Mercedes. Aston Martin, con 215 unidades, completa momentáneamente el podio.

La decimocuarta fecha de la Fórmula 1 en su temporada 2023 arranca este viernes 1 de septiembre, desde las 07:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La clasificación para la carrera comienza el sábado 2 septiembre, desde las 10:00 horas, mientras que la carrera quedó programada para el domingo 3 septiembre, desde las 09:00 horas, la podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN.

Recuerda que toda la acción de la Fórmula 1 en su temporada 2023 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de DAZN, F1 TV, ESPN y Star+.

We return to the Temple Of Speed, Monza 🇮🇹

It's time to find out what the biggest talking points are for our upcoming Italian Grand Prix! 👇#ItalianGP #F1 https://t.co/6oe2K55Dzl

— Formula 1 (@F1) August 30, 2023