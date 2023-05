El corredor keniano Eliud Kipchoge ha sido galardonado este jueves 18 de mayo con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023, debido a su contribución al atletismo mundial y al rol que tiene su fundación, la que según indicaron desde la Fundación Princesa de Asturias, “desarrolla una importante labor social a través de la fundación que lleva su nombre” y que promueve “el acceso a la educación infantil y a la protección del medio ambiente“.

Kipchoge nació en Kenia en noviembre de 1984, tiene 38 años y actualmente es el mejor maratonista del mundo, es de acuerdo a la Fundación que le otorgó el premio, considerado una “leyenda del atletismo mundial y el mejor corredor de maratón de todos los tiempos“.

Lo anterior debido a que ha ganado todo lo que se ha propuesto; 15 de los 18 maratones que ha disputado y se ha impuesto como ganador 10 veces en cuatro de los denominados Majors de la disciplina, Chicago (2014), Londres (2015, 2016, 2018 y 2019), Berlín (2015, 2017, 2018 y 2022) y Tokio (2022). De hecho, fue en Berlín en 2022 donde venciendo su propio récord de 2018, instauró una nueva marca mundial para los 42.195 metros que implica el maratón con un tiempo de 02:01:09.

“El filósofo”

Eliud Kipchoge es apodado el filósofo, debido a la estrategia y concentración con la que asume los desafíos que se impone, y es además el actual campeón olímpico de maratón. Uno de ellos ha sido la constante de lograr bajar las dos horas en la distancia, logrando la hazaña en Viena en 2019, donde terminó en 01:59:40, récord que pese a todo lo espectacular que fue no está reconocido por la Federación Internacional de Atletismo debido a que fue una carrera diseñada especialmente para que Kipchoge intentara la marca especial, producida por la marca Nike -que lo auspicia hace años-, y porque las zapatillas que usó en ese momento no están autorizadas por dicho organismo para competir.

Sin embargo, Kipchoge no se rinde y a principios de abril buscó conquistar una de las pocas carreras que le falta en su historial: Boston. En esa oportunidad el éxito le fue esquivo, llegó sexto y completó la distancia con su peor tiempo hasta el momento, 02:09:23, demostrando que los mejores también se pueden caer. Su llegada a la meta fue triste, su sonrisa característica no estaba presente y mostraba molestias. A un mes de haber enfrentado esa derrota, reflexionó en sus redes sociales que “después de la carrera recibí tantos mensajes positivos de todos en todo el mundo que es una gran motivación para recuperarme”, asegurando así que no se da por vencido, y es justamente eso lo que lo hace ser uno de los exponentes más queridos del deporte.

#ÚLTIMAHORA: Eliud Kipchoge ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023.#PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/bIhBUWMt3L — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) May 18, 2023



En tanto, según los analistas, Kipchoge se ha convertido en una estrella mediática, que con su carisma y su rendimiento ha elevado la prueba reina del atletismo de fondo a una atención pública muy superior a los tiempos previos a su aparición.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los Reyes de España, acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía.

Cada premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró – símbolo representativo del galardón−, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros.

“Es un honor recibir el premio”

En tanto, tras conocer que fue galardonado con el premio, Eliud Kipchoge publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el gesto, y agregando que “es un absoluto honor recibir el Premio Princesa de Asturias. Estar entre una lista de laureados extraordinarios, todas personas en diferentes ámbitos de la vida. Me motiva en mi objetivo de dejar un legado en este mundo a través del running, ya que un mundo corriendo es un mundo más pacífico, un mundo más feliz y un mundo más saludable. Quisiera agradecer a Su Alteza Real la Princesa de Asturias ya sus padres, SS.MM. los Reyes de España, por concederme este honor”.