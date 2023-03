Este jueves por la noche de nuestro país, la fiesta de la Fórmula 1 continuará con el GP de Australia 2023 en Oceanía, tercera fecha del mundial que podría comenzar a definir muchas cosas.

Tras un incontrarrestable dominio inicial de Red Bull, Ferrar, Mercedes y Aston Martin buscarán terminar con el dominio de la marca de bebidas energéticas.

Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez se quedaron con las dos primeras carreras, mientras que Fernando Alonso ha completado el podio en ambas carreras, las que se corrieron en Bahréin y Arabia Saudita.

Por ello es que todos los pilotos que vienen detrás de los Red Bull quieren destronar y darle algo de emoción a un Mundial que ya está siendo dominado por los actuales campeones de constructores.

La tercera fecha de la Fórmula 1 en su temporada 2023 arranca este jueves 30 de marzo, desde las 22:30 horas de nuestro país, con las prácticas libres.

La clasificación para la carrera comienza el sábado 1 de abril, desde las 02:00 horas de la madrugada, mientras que la carrera quedó programada para el domingo 2 de abril, desde las 01:00 horas, la podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Star+.

It's game on between Max and Checo! 🔥💪

Only ONE point separates the two drivers in the championship fight 👀#AusGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/q1zBhEbIZV

— Formula 1 (@F1) March 30, 2023