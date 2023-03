“Ese payasito que está en la tele”: Arturo Vidal destrozó a Mauricio Israel por supuesto cahuín de Darío Osorio

Fue uno de los escándalos del día. La supuesta indisciplina de Darío Osorio, que fue revelada por Mauricio Israel, terminó colmando a Arturo Vidal.

Esto porque el rostro de TV+ dijo en el programa Círculo Central que el jugador había sido liberado de la selección debido a un acto de indisciplina.

“Dicen que está lesionado. Tiene una pequeña lesión, pero no era razón para sacarlo de la selección”, lanzó el comentarista deportivo.

Y agregó que “supe de muy buena fuente que Darío Osorio en un entrenamiento se molestó porque le hicieron un foul, reclamó muy fuertemente. Berizzo le llamó la atención, él no lo pescó, no le hizo caso. Y cuando Berizzo fue a discutir con él, se hizo el choro. Para afuera”.

Vidal contra Israel

Una información que la misma mamá del jugador de Universidad de Chile salió a desmentir. “La verdad es que no la he pasado bien con tanta mentira que dicen. Hasta ahora me da risa que hablen sin fundamento, que se diga tanta mentira. Si hubiese sido así, créame que hubiera sido la primera en saberlo, porque siempre estoy al pendiente de todo lo que pasa con Darío”, dijo al sitio Bolavip.

Luego, señaló que “no quiero que siga escuchando tanta cosa que se dice, siendo que él por lo mismo no habla con los medios. Al parecer los conoce más que yo. Se llenan la boca vendiendo mentiras”.

Por eso, tras el partido de Chile y Paraguay, Arturo Vidal también se sumó a la defensa cerrada del volante. Y manifestó que “no sé cómo se llama este payasito que está en la tele, que habló muy mal de Osorio”, partió apuntando con todo a Israel.

Declaraciones de Arturo Vidal respaldando a Darío Osorio y descartando que haya sido liberado de la Selección por algo extra futbolístico. pic.twitter.com/hLWu4KkSVV — Richard (@lI_Capitano) March 28, 2023

Y dijo que “eso hace mucho daño a un jugador que tiene talento… es muy humilde, cada vez que ha venido a la selección ha trabajado intenso. Con suerte dice ‘hola’ porque es muy callado, muy tímido”.

Finalmente, Arturo Vidal desmintió por completo a Mauricio Israel, explicando que “nunca pasó nada de lo que dijeron” y que la gente debería apoyar a los jugadores en vez de hacer caso de rumores.