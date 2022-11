A la fiesta le faltaba un invitado. La temporada 2023 de la Fórmula 1 está completa en la parrilla de pilotos, esto con la confirmación de Logan Sargeant como piloto de la escudería Williams.

Así lo ratificó la escudería británica este lunes, luego de los rumores que situaban al norteamericano como el segundo piloto. Una de las condiciones, era que pudiera conseguir la superlicencia de la FIA, y al lograrlo, fue ratificado en Williams.

Fue en octubre del 2021 cuando se unió a la academia de pilotos de la escudería y debutó como tercer piloto de Williams en los entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos del presente año. En Abu Dabi, también estuvo presente.

“Es un gran honor y un sueño hecho realidad tener esta oportunidad de competir en la Fórmula 1 con Williams Racing. Muchas gracias a todas las personas de Williams Racing y Dorilton Motor Sports por el apoyo que me han brindado”, esgrimió el norteamericano.

Agregó que: “ser parte de Williams Driver Academy durante el último año me ha brindado una plataforma importante para desarrollarme como piloto y prepararme para este próximo capítulo. Estoy listo y emocionado de ser parte de este viaje mientras el equipo busca progresar en la parrilla”, dijo Logan Sargeant

De esta forma, el tailandés Alex Albon ya tiene compañero para el 2023, quienes se sumarán a los otros 18 pilotos que buscarán quitarle el trono a Max Verstappen, actual bicampeón del mundo de la Fórmula 1.

BREAKING: @LoganSargeant will race for Williams in 2023! #F1 @WilliamsRacing pic.twitter.com/lpSw0XyKWU

— Formula 1 (@F1) November 21, 2022