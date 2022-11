Queda solo una vacante: esta es la parrilla confirmada de pilotos para la temporada 2023 de Fórmula 1

Este fin de semana, con el Gran Premio de Abu Dabi, el 2023 en la máxima categoría del automovilismo, llega a su fin y por ello que en los últimos meses las miradas han estado puestas para confirmar a los pilotos de la temporada 2023 en la F1

Con ello, la parrilla de competidores para la próxima temporada lentamente se comienza a completar, restando solo una vacante para definir a los 20 pilotos que dirán presente en el 2023.

Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Alpha Tauri, Alfa Romeo, Alpine, Haas y Aston Martin son las escuderías que ya tienen a sus dos pilotos ratificados para el próximo año.

Max Verstappen, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr, Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Piere Gasly, Yuki Tsunoda, Kavin Magnussen, Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Fernando Alonso, Nyck de Vries, Guanyu Zhou y Alexander Albon ya tienen sus vacantes listas.

Con lo anterior, solo resta saber quién será el compañero de Alex Albon en Williams.

The 2023 grid is almost complete #F1 pic.twitter.com/teKHtj9axe

— Formula 1 (@F1) November 17, 2022