Max Verstappen cierra el año ganando el GP de Abu Dabi y Charles Leclerc quedó como subcampeón de la F1

En el cierre de la temporada 2022, el neerlandés Max Verstappen volvió a demostrar el poderío que lo hizo coronarse bicampeón de la F1 luego de vencer en el GP de Abu Dabi.

Durante las 58 vueltas al circuito de Yas Marina, el piloto de Red Bull dominó prácticamente toda la carrera, salvo por un intervalo que aprovechó Charles Leclerc para liderar la grilla de conductores.

Más allá de aquello, entre las vueltas 21 y 25, Max Verstappen terminó por imponerse en el GP de Abu Dabi, obteniendo su victoria número 15 de la temporada, récord absoluto para un piloto a lo largo de un año calendario.

El piloto de Ferrari logró aferrarse al segundo lugar en Yas Marina, dejando en el tercer puesto al mexicano Sergio Checo Pérez, distancia que le permitió consolidarse como el segundo mejor piloto de la temporada, impidiendo el 1-2 de Red Bull.

Todo en medio de una jornada emotiva para los fanáticos de la F1, pues el alemán Sebastián Vettel terminó en el décimo lugar de la prueba, sumando sus últimos puntos como piloto de la categoría pues esta fue la última carrera que disputó el tetracampeón de la máxima categoría del automovilismo.

LAP 58/58

Sebastian Vettel finishes his final F1 race in the points! 🙌

The German comes home in P10 after fighting Daniel Ricciardo all the way to the line 💪#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/MUZVjhH0qX

— Formula 1 (@F1) November 20, 2022