El emotivo pasillo de despedida que los pilotos de F1 le brindaron a Sebastian Vettel

Este domingo por la noche en los Emiratos Árabes Unidos, la temporada 2022 de la Fórmula 1 llegó a su final, jornada especial para Sebastian Vettel, quien vivió el emotivo momento de la despedida en la máxima categoría.

El piloto alemán vivió su última carrera como piloto de Fórmula 1 este domingo en el GP de Abu Dabi, y previo al arranque, los otros 19 pilotos le hicieron un pasillo para aplaudirlo.

“Muchas gracias por todo el apoyo, tantas banderas, tantas caras sonrientes, que ha sido muy, muy especial. Estoy seguro de que lo voy a extrañar más de lo que entiendo en este momento“, esgrimió el alemán tras la carrera en la que remató en el décimo puesto.

Agregó que: “los últimos dos años han sido quizás un poco decepcionantes desde el punto de vista deportivo, pero muy, muy útiles e importantes para mí en mi vida. Pasaron muchas cosas, (hubo) muchas cosas de las que me di cuenta”, sostuvo.

A hug for Lewis during Seb's pre-race guard of honour 🤗#AbuDhabiGP #DankeSeb pic.twitter.com/211pMrCIVt

— Formula 1 (@F1) November 20, 2022