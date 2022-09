Azul Azul no da crédito a la resolución del Clásico Universitario: “No hay respeto por la justicia deportiva”

En Azul Azul reaccionaron con incredulidad ante la determinación del directorio de la Federación de Fútbol de Chile, el cual zanjó que el Clásico Universitario se debe completar tras la suspensión del encuentro por la agresión al arquero Martín Parra.

“No nos ha llegado nada oficial. Es de una injusticia deportiva tremenda, considerando con un córner que no era y un penal que tampoco era, todo antes de la situación de Martín Parra. Nos vemos totalmente perjudicados”, planteó Manuel Mayo, gerente deportivo del club universitario laico, quien no descartó la eventual opción de no presentarse al encuentro por Copa Chile.

“Tendríamos que pensarlo, no está dentro de las posibilidades esa resolución. Toda nuestra planificación estaba en ojalá haber ganado y luego en Audax. No veo factible la reprogramación”, explicó el personero de Azul Azul, sin dar crédito a las consultas luego del fallo en pro de la reanudación del Clásico Universitario.

“Tenemos un calendario apretado y además vernos perjudicados con una peor fecha, no hay respeto por la justicia deportiva. La U y Martín Parra seríamos los principales perjudicados. No se estaría usando el sentido común“, remarcó Manuel Mayo.

El estado de salud de Martín Parra

El gerente general de Azul Azul explicó el momento que vive el arquero tras pasar la noche internado en la Clínica Universidad de Las Condes. “Está con mareos, despertó con dolor de cabeza, todavía no tiene su audición al 100%. Nuestra preocupación está con él, está acompañado por el cuerpo médico del club”, apuntó.

“Está con toda la prioridad en su tratamiento, lo más importante es que esté tranquilo. Está acompañado por su familia, no tenemos tiempo de recuperación“, remarcó Manuel Mayo, que reconoció la molestia con la actitud de los jugadores de la UC tras la agresión que sufrió Martín Parra.

“Algunos jugadores de ellos tomaron una actitud que nadie esperaba y eso genera molestia, aunque otros se preocuparon. Más que dar por ganador a la U, era que pasáramos la llave. No tiene justicia deportiva que se reanude el partido”, recalcó Manuel Mayo.