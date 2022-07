Sorpresa generó el anuncio que confirmó que el World Rugby Sevens Challenger Series se realizará en el estadio Santa Laura durante agosto, pese a que la cancha del recinto deportivo está inutilizable.

La Federación Internacional de Rugby presentó al reducto de Independencia como sede oficial del torneo que se desarrollará entre el 12 y el 14 del próximo mes, con la presencia de doce equipos femeninos y doce masculinos que competirán tres días seguidos.

A pesar de las intenciones de la Federación chilena de rugby por ser anfitriones del circuito mundial, desde Unión Española descartan que su estadio sea el recinto que albergue el certamen, esto debido a que el terreno de juego estará en pleno proceso de mantención.

Luis Baquedano, gerente general del cuadro “Hispano”, ratificó que en el recinto de Plaza Chacabuco no se realizará el World Rugby Sevens Challenger Series. “El torneo de rugby no se hará en Santa Laura. No vemos opción de albergarlo, eso está decidido”, indicó en declaraciones reproducidas por El Mercurio.

El pasado 11 de julio en diálogo con ADN Deportes, Baquedano confirmó que los arreglos de la cancha podrían tardar mínimo 3 meses y el costo de la mantención supera los 40 millones de pesos.