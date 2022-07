¿Se podrá jugar? Anuncian al Santa Laura como sede de un torneo del World Rugby en agosto

La cancha arruinada del estadio Santa Laura sigue siendo un tema, y no solo para el fútbol, sino que también para el rugby. Y es que durante este miércoles, desde el Circuito Mundial de Rugby 7 anunciaron un torneo a realizarse en agosto de este año, con el recinto de Unión Española como sede.

Mediante un comunicado, se confirmó que el World Rugby Sevens Challenger Series se llevará a cabo en Santiago entre el 12 y el 14 del próximo mes. Doce equipos femeninos y doce masculinos competirán por tres días en el reducto de la comuna de Independencia.

En total, son seis grupos y el plantel masculino de Chile, como país anfitrión, está en el Grupo A con Corea del Sur, Papúa Nueva Guinea y Georgia. Mientras que la selección nacional femenina conforma el Grupo D con China, Kenia y Sudáfrica.

Pese al anuncio que realizó World Rugby, lo cierto es que la cancha del estadio está inutilizable. El propio gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, ratificó a ADN Deportes que el recinto será arreglado y los trabajos podrían tardar tres meses como mínimo.

Desde la Federación chilena de rugby están a la espera de conocer en detalle el tiempo que pueda tardar la mantención del terreno de juego para anunciar si habrá un cambio de estadio o no. De momento, el Santa Laura es la sede oficial.

