Alexandra Benado, futura ministra del Deporte: “Vamos a condenar todo acto delictivo en los estadios de fútbol”

Durante la jornada de este lunes, Los Tenores conversaron con Alexandra Benado, futura ministra del Deporte, que asumirá en el próximo gobierno del Presidente electo Gabriel Boric.

La exseleccionada y capitana de la Roja explicó que el llamado a asumir la cartera “fue algo sorpresivo, pero asumiré esta responsabilidad con mucho orgullo y consiente de lo que se viene en el mundo del deporte para Chile”.

Consultada sobre las acusaciones en su contra por Londres 38, Benado respondió que “las relaciones laborales nunca son fáciles y en los ambientes uno tiene temas complejos que resolver, especialmente en los sitios de memoria. Trabajar con los Derechos Humanos en Chile es muy difícil y sobre todo post estallido social“.

“Siempre hay relaciones complejas por las sensibilidades. Pero Londres 38 ya se aclaró, no existen tales actos. Sin embargo, si alguien se sintió ofendido por alguna actitud en el trabajo, ofrezco disculpas”, agregó.

Los desafíos de Alexandra Benado en el Ministerio del Deporte

En relación a los próximos Juegos Panamericanos en Chile, la futura ministra aseguró que “Santiago 2023 son de una envergadura gigantesca. Todos estamos conscientes de lo importante del evento. Chile estará en vitrina internacional. Vamos a garantizar la excelencia de los Juegos y seremos proactivos en fiscalizar todos los presupuestos”.

A raíz de los incidentes en la Supercopa 2022 y la idea de “barrismo social” en el programa de Gabriel Boric, la ex futbolista agregó que “siempre voy a condenar la violencia en el fútbol. He dejado de ir al estadio por estas practicas y vamos a condenar cualquier acto delictivo. Creo que el barrismo social apunta a recuperar la orgánica social detrás del futbol y me parece que hay mucho trabajo que hacer con las organizaciones sociales de barrio. A priori no diría que es una mala idea pero lo vamos a revisar”.

Finalmente, Alexandra Benado explicó que “nuestro programa lo daremos a conocer el 11 de marzo. Pero puedo adelantar que vamos a trabajar en base a la política nacional del deporte. Hay un sello que tiene que ver con los clubes de barrios, las organizaciones sociales y la descentralización. He conversado con el futuro ministro de Educación y ministro de Salud. Tenemos un índice de obesidad muy alto y, por lo tanto, tenemos muchas cosas que hacer en conjunto”.