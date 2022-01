Tras la clasificación, Nadal recordó sus peores momentos por la lesión

El tenista español Rafael Nadal está de vuelta y se metió de cabeza en la gran final del Abierto de Australia, hazaña que celebró entre lágrimas este viernes. Tras el triunfo, Nadal recordó la lesión y los momentos difíciles del año pasado.

Nadal superó a Matteo Berrettini este viernes por las semifinales del Abierto de Australia 2022, victoria que lo instaló en la gran final del primer Grand Slam del año.

Este video de @Eurosport_ES es BRUTAL

La emoción de @RafaelNadal tras clasificarse para la final de #AusOpen pic.twitter.com/LQPU9V3DKR — pilarcasado (@pilarcasado) January 28, 2022

El actual número 5 del ranking se puso rápidamente en ventaja en el marcador tras sobreponerse en los dos primeros sets por 6-3 y 6-2.

Todo indicaba que Nadal iba a abrochar el triunfo en la tercera manga. Sin embargo, el italiano (7° de la ATP) mejoró en su juego y logró vencer al español para llevar el partido a un cuarto set.

En el último parcial, el ex número uno del mundo no volvió a ceder nada y aseguró el encuentro para sellar su victoria. En definitiva, Rafael Nadal derrotó a Matteo Berrettini en cuatro sets por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3, con casi tres horas de partido.

Por la lesión , Nadal pensó que era momento de decir adiós

Aunque el presente le sonríe a Rafa Nadal, la verdad es que el tenista español viene de superar el momento más duro de su carrera deportiva. El manacorí tuvo que someterse a una intervención quirúrgica por una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por al menos seis meses.

Leer también Medvedev superó a Tsitsipas y chocará contra Nadal en la gran final del Abierto de Australia

Esa misma lesión y sus complicaciones hacen del triunfo de este viernes algo más que especial para Nadal. De hecho, así lo hizo saber con sus posteriores declaraciones a la prensa:

“Pasé muchos momentos difíciles, sin ver la luz. Fueron muchas conversaciones con el equipo, la familia, sobre qué podía pasar si las cosas continuaban así, que quizás era el momento de decir adiós”, dijo Nadal sobre los meses en los que estuvo afectado por la lesión.

“La gente de fuera quizá no lo crea, pero mi equipo sabe lo que he pasado estos últimos seis meses. No sabía si volvería a competir a este nivel. Soy un afortunado, vuelvo a sentirme vivo y me estoy divirtiendo. El domingo tengo una gran oportunidad. Hace poco tiempo parecía que no habría otra”, sumó.