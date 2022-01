Marta Tejedor, ex DT de La Roja Femenina sobre Alexandra Benado: “Reúne muchas condiciones para ser ministra”

Marta Tejedor, ex directora técnica de la Selección chilena femenina entre 2007 y 2011, se refirió a la elección de Alexandra Benado como la próxima ministra del Deporte en la primera etapa de gobierno del presidente electo, Gabriel Boric.

La española compartió camarín con Benado en 2009, luego de ser convocada a La Roja para disputar el Sudamericano del año posterior, donde fue capitana y Chile obtuvo el tercer lugar.

“Conozco a Ale y me alegro muchísimo por ella. Creo que reúne muchas condiciones para ese puesto y deseo que le vaya muy bien. Me gusta que la ministra de Deportes sea mujer porque el deporte femenino necesita de mucha promoción”, explicó Tejedor en dialogo con ADN Deportes.

“Es importante que la ministra provenga de un deporte que no sea mayoritario. Ella sabe lo que es ser deportista amateur y creo que eso va a ayudar a muchos otros deportes que no tienen la visibilidad y condiciones que tienen los más privilegiados”, agregó.

Alexandra Benado en la Selección chilena femenina

Por otra parte, Marta Tejedor recordó el paso de Alexandra Benado por la Roja, donde tuvo que enfrentar una difícil lesión y terminó siendo líder del grupo.

“Ella tuvo una trayectoria futbolística que empezó fuera de Chile y luego pasó a formar parte del fútbol chileno. Desde muy joven fue integrante de la Selección femenina y yo la conocí cuando sufrió una lesión de rotura de ligamentos cruzados”, comentó.

“Cuando asumí como directora técnica de la Selección adulta había oído hablar muy bien de ella y de sus condiciones como futbolista. Desarrollamos un plan de regreso después de su operación y recuerdo que puso mucho compromiso para su recuperación”, explicó la española.

“Le llevó varios meses pisar la cancha pero ahí estaba todos los días en el gimnasio. Eso fue algo que me gustó mucho y me demostró las ganas que tenía de jugar. Pasó de ser una futbolista que se estaba reincorporando a terminar jugando un Sudamericano como capitana, líder del grupo y con voz de mando”, agregó.

Además, la ex DT de la Roja valoró una semana llena de logros para el fútbol femenino, luego de que Christiane Enlder consiguiera el premio The Best a la mejor arquera del mundo en 2021. “Vaya semana de celebración y alegría para las futbolistas chilenas, me alegro muchísimo por ellas”, cerró.