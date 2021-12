Katherine Wollermann, canoísta paralímpica: “En el agua tengo la autonomía de antes”

En una nueva edición del programa “Mujeres al Deporte“, la paracanoísta Katherine Wollermann fue una de sus protagonistas este domingo 26 de diciembre.

La conductora Macarena Miranda conversó con la deportista nacional, quien este año ganó la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio en la prueba KL-1 200 metros. al ser tercera con un tiempo de 55”.921.

También fue bronce en la Copa del Mundo de Hungría y en el Mundial de Dinamarca, y obtuvo el oro en el reciente Sudamericano efectuado en Montevideo, Uruguay.

“Fue de verdad un gran año, y ahora por fin estoy de vacaciones, un merecido descanso para la mente y el cuerpo”, dijo la canoísta, quien también fue premiada por el Círculo de Periodistas Deportivos.

Katherine Wollermann recordó además las circunstancias que hace nueve años la dejaron en silla de ruedas.

“Cuanto tenía 19 años empezó esta difícil etapa… En el Hospital Regional de Concepción por negligencia médica me entró una bacteria y nadie sabía qué pasaba”.

“Estuve internada siete meses y nadie daba un diagnóstico certero”, contó la deportista oriunda de Chiguayante.

“Viajé a Santiago y en una clínica me diagnosticaron con la patología de mielitis transversa (afección causada por la inflamación de la médula espinal, lo que interrumpe las señales entre los nervios espinales y el resto del cuerpo)”.

“Nada había que hacer y adquirí esta situación de discapacidad. Y me dieron dos opciones: lo bueno es que se sabía lo que pasó, y lo malo es que no caminaría más”.

“El mundo se viene abajo y desde entonces las circunstancias se las hace uno mismo”, señaló la integrante del Team Paralímpico.

Inicios en el deporte de Katherine Wollermann

La paradeportista añadió que “gracias a Dios tuve una buena red de apoyo en mi familia, y también me ayudó mucho la Teletón, que me abrió espacio a lo deportivo”.

“Yo no sabía que existía el deporte paralímpico. Pensaba que la vida se acababa cuando uno quedaba así y era invisibilizado. Pero se cerró una puerta y se abrió una ventana que me llevó al deporte”.

La paracanoísta conoció su especialidad en la Teletón. Primero probó con el velerismo, pero lo dejó porque necesitaba de un timonel.

“Tomé la canoa y me quedé con ella, pues me devolvió lo que había perdido: ya no camino, pero avanzo más rápido remando, y en el agua tengo la autonomía de antes”.

Katherine Wollermann admitió que al principio esto era un juego para ella, cuando empezó en el canotaje en noviembre de 2012.

“Y ya en marzo de 2013 estaba en mi primer Sudamericano, y ahí me dijeron que solo llegara a la meta, sin preocuparme de otra cosa… Remé solo mirando al frente y gané el oro…”.

Ese fue el trampolín para la deportista, quien seis meses después estaba en un Mundial en Alemania. Y en 2016 llegó a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, donde fue cuarta.

“Insisto. Uno cera sus propias circunstancias. Y aunque no me acostumbro a mi condición, sí me adapto a ella y trato de ver las cosas de forma positiva”.

Para Katherine Wollermann, adaptarse ha sido la clave de su vida desde que quedó en silla de ruedas.

“Mi idea es no dejar que las cosas me limiten. La sociedad aún es poco inclusiva, pero trato de no limitarme… El límite está en la cabeza. El pasado ya pasó, el futuro es lejano y solo vivo el presente”.

La medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio

La deportista evocó además cuando ganó la medalla de bronce en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio.

“Partí de atrás y nunca miré a los lados. En los últimos 30 metros me dio una crisis muscular involuntaria y seguí… Solo pensaba que todo Chile miraba”.

“Me sacaron los de la lancha y estaba poco consciente de lo que pasaba… Me llevaron a una clínica y ahí llegó mi doctor para decirme que tenía 10 minutos para vestirme porque había ganado la medalla de bronce y debía ir a la premiación”.

“Los japoneses hablaban y yo no entendía. Algo me inyectaron y llegué al podio. Veía a las otras dos competidoras yo contentas y cuando me entregan la medalla y me puse a llorar”.

Una desgracia hace poco

Pero la medalla de oro que hace poco ganó Katherine Wollermann en el Sudamericano de Montevideo se vio empañada por la mala suerte. Y así lo contó.

“Algunos volvimos en avión, y mi entrenador con otro competidor regresaban por tierra trayendo las diez embarcaciones de la delegación”.

“Hubo un accidente debido a una tormenta con fuertes ráfagas de viento y el carro de arrastre se volcó con las canoas. Las perdimos todas, pero lo bueno es que las personas están bien”.

“Pero ahora nos quedamos sin nuestro material de trabajo… Yo no puedo practicar”.

“Hace poco estuve con la ministra del Deporte (Cecilia Pérez) y el ministro del Interior (Rodrigo Delgado) para ver cómo abordar la situación…”.

“Hasta ahora tenemos solo palabras, pero los hechos dicen más que las palabras, así es que mientras no vea algo concreto, no sé qué pasará”.

Para Katherine Wollermann el 2022 viene intenso, y en enero partirá a entrenar a Brasil. Es que tiene varias competencias: Mundial en Canadá, Copa del Mundo en Polonia, Panamericano y Sudamericano.

Por último, la canoísta señaló que al Presidente electo, Gabriel Boric, le diría que “se interiorice acerca del deporte paralímpico, para que así se dé un cambio real”.