Grace Lazcano y el poco apoyo de Universidad Católica a su rama femenina: “Es reprochable”

Hace unos días, y luego de que la Universidad Católica ganara su tetracampeonato, la institución dispuso la cancha de San Carlos de Apoquindo para celebrar un cena en honor al equipo.

Una situación que indignó a varias jugadoras de la Roja Femenina, que reclamaron no sólo porque el equipo utilizaba el recinto para el festejo y no para que las futbolistas entrenaran, sino también por la falta de compromiso con su rama femenina.

“Un club que tiene tantas lucas, recursos y no tiene una jugadora en el fútbol femenino con contrato, club machista y nefasto con su rama femenina”, dijo por ejemplo la seleccionada Coté Urrutia.

A raíz de esto, y en la inauguración de la nueva tienda Adidas de Huérfanos, Grace Lazcano habló con ADN.cl sobre este polémico tema.

Es que la periodista es una de las mayores promotoras de esta actividad en el país, e incluso codirigió el documental Históricas, que expone la lucha, el esfuerzo y sacrificio que llevó a la Roja Femenina de fútbol a ser parte del Mundial de Francia 2019.

“Lo de Católica es el fiel ejemplo que lo primero que hay que mover en el fútbol femenino es voluntad, ya que la ANFP no obliga, la Federación no obliga, la Conmebol no obliga y la FIFA no supervisa, hay que mover voluntades”, lanzó.

Y agregó que “ves a clubes con tanto menos hacer tanto más. Que Universidad Católica no esté a ese nivel es reprochable, considerando el estatus que tienen. No puede ser que al otro lado de la pandereta no veas a tus jugadoras”.

Católica, a ponerse las pilas

Así, la reportera indicó que “Santiago Morning, Palestino y Colo Colo hace rato que lo vienen haciendo bien” con sus ramas femeninas.

En cambio “la profesionalización todavía no llega a un club como Católica. No puede ser que haya clubes que tienen a sus jugadoras sin bonos de alimentación o de transporte, cosas mínimas. El tema de los contratos también marca algo importante en el desempeño, poder dedicarte de lleno al fútbol”.

Para Lazcano, lo que falta es mayor apoyo y difusión. “Si tú le das visibilidad, como pasó ahora con las jugadoras de la U, que la gente las reconoce, llenaron el CDA, y salieron campeonas, los esfuerzos dan frutos”.

De esta forma, Grace llamó a preocuparse más de regularizar a los equipos femeninos. “Católica tiene muy buenas jugadoras. Hay que acotar la brecha, hay que mover voluntades, disposiciones. No es un trabajo lento, es un trabajo para ayer. Preocuparse de su rama, porque ellas merecen mucho más”, cerró.