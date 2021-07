Fernando de Paul: “Pensamos que Esteban Valencia es nuestro técnico, nos conoce hace tiempo”

Fernando de Paul salió a defender la labor de Esteban Valencia en la banca de Universidad de Chile, pese a que los nuevos dueños de Azul Azul llevan semanas buscando a un entrenador.

“Este cuerpo técnico, si bien muchos lo tratan como interino, pensamos que es nuestro técnico. Nos conoce mucho de hace tiempo”, complementando lo que días atrás sostuvo Camilo Moya en torno a la labor de Esteban Valencia.

“Lo que dice Moya es el reflejo de que hay un buen ambiente de trabajo y un respaldo (…) Sentimos la mayor responsabilidad nosotros. Hay que respaldar a un técnico no sólo con palabras sino con hechos dentro de la cancha, que es donde tenemos que hablar. No lo estamos haciendo, hay que asumir eso”, planteó el arquero de la U.

“La autocrítica tiene que ser más profunda, pero tampoco tenemos mucho tiempo para estar pensando en lo que pasó, sino en lo que viene y que es muy importante. O vamos a seguir viviendo esto y no queremos”, resaltó quien será titular en Universidad de Chile el próximo martes, cuando reciban a Melipilla.

Las inquietudes de Fernando de Paul

El portero de los azules aprovechó la conferencia de prensa para descartar una supuesta molestia por la determinación de Esteban Valencia de dejarlo como suplente en algunos partidos de Copa Chile.

“No me afecta en nada. Me parece bien. Esto estuvo hablado con el cuerpo técnico. Los que hablan de afuera es porque no saben lo que pasa acá. Siempre fue así. Está muy bien porque viene trabajando de buena manera, me parece hasta lógico“, apuntó el “Tuto” por los juegos en que Cristóbal Campos defendió el arco azul.

De Paul termina su contrato con Universidad de Chile, pero aún no hay conversaciones para renovar el vínculo.

“Puede ser que me inquiete un poco porque nunca viví una situación así: siempre que me quedaba un año, año y medio ya era renovado. Pero no es algo que me afecte en mi labor. Soy de pensar en el presente y no irme tanto a lo que pueda llegar a pasar en el futuro”, cerró el jugador de 30 años.