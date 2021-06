Mark González tras sufrir agresión: “Esta situación no debe pasar más a lo largo de todo Chile en playas, cerros y montañas”

Una lamentable situación vivió el exfutbolista Mark González, luego de ser agredido por un grupo de personas mientras realizaba trekking junto a su familia en el Cerro Loma Larga de Lo Barnechea.

Por ello, Mark González conversó con Bienvenidos, donde entregó más detalles de lo sucedido. El exUniversidad Católica partió la entrevista asegurando que “esta situación no debe pasar más a lo largo de todo Chile en playas, cerros y montañas”.

Posteriormente, explicó lo que sucedió luego del incidente. “No alcanzamos a llegar a la casa cuando llegó Carabineros. De hecho, pasó el episodio, continuamos caminando, y en ese momento ya me costaba mucho levantar la pierna, no podía caminar, y ahí me empezó a bajar el tema de la vértebra”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que tras lo ocurrido en el Cerro Loma Largo, estuvo cerca de una hora en su casa junto a Carabineros, luego se dirigió a un recinto asistencial para constatar lesiones, y después volvió al lugar de los hechos.

Cerca de las 5:00 horas, personal del SIP acudió al hogar de Mark González para identificar mediante fotografías a los implicados, donde incluso el amigo del exfutbolista tuvo que concurrir para el reconocimiento.

González volvió a reiterar que el video fue fundamental en el caso. “A mí me detuvieron, firmé la detención y me dejaron libre de inmediato. El video fue caído del cielo, eso fue lo que me salvó“, sentenció.

Formalización de los agresores

Con arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a la víctima quedaron los dos sujetos mayores de edad que agredieron durante este lunes al exfutbolista Mark González, mientras que el tercer detenido, un adolescente de 17 años, quedó con arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercamiento y sujeción a la vigilancia del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Los tres imputados fueron formalizados por el delito de lesiones, luego que se constatara en una clínica del sector oriente que Mark González quedó con policontuso y con una fractura vertebral.